De IDFA-tips: van Jane tot Rem

Nieuws — 16.11.16

Wies Sanders

Dit jaar is er een bijzonder rijke oogst aan stadsdocumentaires tijdens het IDFA, documentaire festival in Amsterdam (16-27 november). Hieronder volgt de top tien van Wies (Urban TV Guide) van Jane tot Rem.

2 Invention Een andere Canadees: Mark Lewis maakt in zijn fotografisch en filmisch werk esthetische beelden van de stad en modernistische gebouwen, vaak vanuit bijzondere standpunten. Zijn film is een compilatie van zijn werk en een ode aan stadssymfonieën.

1 Citizen Jane, battle for the city. Inmiddels al de vierde documentaire over Jane Jacobs, de alom geadoreerde Canadese stadsactiviste. Regisseur Matt Tyrnauer zou er wel wat nieuws van kunnen maken, eerder maakte hij een documentaire over Valentino.

3 Dream Empire

Een korte versie was al te zien op AFFR in 2015 (toen nog China Dreamland geheten), maar nu is de lange versie in première. Het gaat over de extreme inspanningen van makelaars in China om hun projecten aan de man te brengen.

4 House for Sale

Zo verkopen ze huizen in Cuba. Nu in de socialistische staat van Castro het verbod op koop en verkoop van huizen na ruim vijftig jaar is opgeheven, ontwikkelen Cubanen allerlei verkooptechnieken om hun huis aan de man te brengen. Dit is één van de vele boeiende korte films die te zien zijn op het IDFA.