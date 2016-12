EUtopische voorstellen

Recensie — 18.11.16

Ive Stevenheydens

Leuven viert de 500 ste verjaardag van Thomas More’s iconische boek Utopia. In de summiere tentoonstelling ‘EUtopia – Mogelijkheid van een eiland’, te zien in Museum M, tonen vijf groepen van architecten en kunstenaars nieuwe utopische projecten. In hoeverre is More’s denken vandaag relevant voor architectuur en vormgeving?

Precies 500 jaar geleden komt bij de Leuvense drukker Dirk Martens de eerste druk van Utopia van onder de persen. Vijf eeuwen later blijft het boek van de Engelse humanist, politicus en denker Thomas More (1478 – 1535) nog bijzonder invloedrijk. De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia – zo luidt de volledige titel – is een werk dat uiteenvalt in twee delen en dat inhoudelijk sterk aan de latere ideeën van het communisme en socialisme herinnert. Geschreven in dialoogvorm tussen de auteur en de reiziger Raphaël Hythlodaeus, voert More in het eerste deel een kritiek op over het toenmalige Engeland en schetst hij in het tweede luik een maatschappij waarin iedereen gelukkig is. Het eiland Utopia kent geen privébezit noch luxe. Maar de inwoners zijn er vrij en blij.

Voor de stad Leuven vormt de jubileumverjaring van More’s boek de aanleiding voor The Future is More – 500 jaar Utopia Leuven, een groots opgezette viering met tal van culturele evenementen – dans, theater, lezingen, tentoonstellingen, concerten en nog veel meer staan op het programma. In Museum M brengt de overdonderende tentoonstelling ‘Op zoek naar Utopia’ een tachtigtal historische topwerken van onder andere Quinten Matsys, Jan Gossaert, Albrecht Dürer en Hans Holbein bijeen.

Deze tentoonstelling loopt over in ‘EUtopia’. De laatste zaal van ‘Op zoek naar Utopia’ leidt naar een trap naar boven waar de andere begint. Voor de aardigheid is de trapleuning met vals bladgoud beplakt. Dat glinsterende materiaal van een hoge blingfactor doet meteen van betere oorden dromen.

‘EUtopia’ baseert zich volledig op de geschriften van Thomas More. Letterlijk pikt de tentoonstelling enkele onderwerpen uit het boek op. Zo stelt de perstekst “Het vijfhonderd jaar oude Utopia bevat een aantal motieven die vandaag bijzonder actueel zijn, zoals de relatie tussen grens en identiteit, het debat over toezicht en privacy in de publieke ruimte, de wervende kracht van collectiviteit, en de uitbreiding van de ideale stad door gebruik van onze informatietechnologie”. De thema’s uit Utopia tracht de tentoonstelling dus te vertalen naar hedendaagse problemen en oplossingen daarvoor.