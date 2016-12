Op TV: Almere, 40 jaar pionieren in de polder

Urban TV — 26.11.16

Wies Sanders

Veelvuldig uitgeroepen tot de lelijkste stad van Nederland roept Almere nog steeds gemengde gevoelens op. Je haat de stad of je loopt er mee weg. Veertig jaar geleden ligt de polder nog braak, langzaam verrijst de stad die bedoeld is als dependance van de hoofdstad.

“Over 180 graden zag je niets, geen bebouwing, geen boom, niets. Ik was verheugd toen de eerste distel kwam”, vertelt de eerste huisarts van Almere Nico van Duijn. Waar nu bijna 200.000 mensen wonen, is het veertig jaar geleden nog één grote zandvlakte.

Begin jaren zeventig wordt het Projektburo Almere samengesteld dat de stad gaat ontwerpen. De ontwerpers discussiëren veel, maar over één ding zijn ze het eens: Almere moet vooral niet op Lelystad en op de Bijlmermeer lijken. Een van de ideeën van de ontwerpers is dat het eerste stadsdeel van Almere, Almere Haven, eruit moet gaan zien als Zuiderzeestadje.

Niet iedereen is enthousiast over de plannen voor een nieuwe stad. Marten Bierman concludeert in zijn onderzoek begin jaren zeventig dat de bouw van Almere niet nodig is en noemt het zelfs een grote vergissing. Veel haalt zijn kritiek niet uit, het heien van de eerste paal wordt zes weken uitgesteld.

Lees en bekijk het hele verhaal op de vernieuwde website van Andere Tijden, dat nu als een longread met videoclips is vormgegeven, een echte aanrader.

