Past, Present and Future

In een steeds verder verdeeld en commercieel medialandschap is kritische en onafhankelijke reflectie niet vanzelfsprekend. Maar geschreven kritiek helpt het vak verder te brengen; ze helpt om te reflecteren en gedachten uit te bouwen. Het schrijven, maken, publiceren en lezen van ontwerpkritiek is daarom van existentieel belang voor de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, als voor de journalistiek zelf. Daarom organiseert ArchiNed dit jaar de tweede editie van de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek. Of de uitreiking hiervan al niet genoeg aanleiding is voor een feestje, bestaat ArchiNed dit jaar ook nog eens 20 jaar.

Het Programma

– Vertoning van de documentaire ‘Rijksweg Nr.1’ van Jef Cornelis, scenario Geert Bekaert, 1978 met een introductie door Bart Verschaffel (filosoof en hoogleraar architectuurtheorie aan de Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur)

– Een verhaal over kritiek anno 2036 door Miriam Rasch (onderzoeker aan het Institute of Network Cultures, Hogeschool van Amsterdam)

– Prijsuitreiking Geert Bekaert-prijs 2014-2016 door juryleden Bart Verschaffel, Guus Beumer (andragoog en directeur Het Nieuwe Instituut), Eireen Schreurs (criticus, partner bij suboffice architecten Rotterdam en docent faculteit Architectuur TU-Delft), Anne Seghers (stedenbouwkundige en vakredacteur Blauwe Kamer) en Ed Taverne (emeritus hoogleraar architectuurgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen).

– Discussie over de uitslag aan de bar

Alles wordt muzikaal omlijst door DJ-collectief Spectacular Spectacular.

wanneer: donderdag 15 december

hoe laat: 20.00-22.30 inloop vanaf 19.30

waar: Worm, Boomgaardsstraat 71, Rotterdam-centrum

Entree: € 6,- inclusief 2 consumpties

Mis het niet, koop nu kaartjes!