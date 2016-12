Een heel voorspoedig 2017 toegewenst aan al onze lezers en iedereen die ArchiNed mede mogelijk maken

Nieuws — 24.12.16

Redactie

De aftiteling van editie 2016

ArchiNed wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van onze ArchiNed-leden: +31ARCHITECTS, 01-10 Architecten bv, 123DV, 19 Het Atelier architecten, 3Blue International, 8A Architecten, A2studio, AAArchitecten, AAArchitects, AAS Architecten, ABC Architectuurcentrum, Academie van bouwkunst Amsterdam, Academie van Bouwkunst Rotterdam, AG architecten BNA, AIM Architecture, ANA architecten, ANTARCTIC, Aorta, ARC2 architectuurstudio, ARCAM, Archibucks, Archipel Ontwerpers, Architecten aan de Maas, Architectenbureau Böhtlingk, Architectenbureau De Twee Snoeken, Architectenbureau Hoogeveen bv, architectenbureau K. van Velsen, Architectenbureau Paul de Ruiter B.V., Architectenbureau Visser en Bouman , Architectenburo MTB, Architectenkombinatie, Architectenwerk Twan Jütte, Architektenbureau Roos en Ros bv, Architoop, Arconiko Architecten, ArtEZ Academie van Bouwkunst Arnhem, Atelier Kempe Thill, Atelier PRO architekten bv, atelier Rijksbouwmeester, BDP Khandekar bv, Bedaux de Brouwer Architecten BV, Bekkering Adams Architecten BV, Benthem Crouwel Architekten BV BNA, Berger Barnett Architecten, BFAS Architectuur Stedenbouw, Bierman Henket architecteen, Binnenvorm, BNA, Boparai Associates, Borren Staalenhoef Architecten BV, Braaksma & Roos Architectenbureau, BRO, Broekbakema, Buiten5, Bureau Venhuizen, Bureau Venhuizen, Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur, Buro Duck, BURO LUBBERS Landschapsarchitectuur & stedelijk ontwerp, buro MA.AN, Buro Ruim, Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur, buro3 architecten, Burobeb, C4ID interieurarchitecten, casanova + hernandez architecten, CBRE B.V., Cepezed, Civic Architects, Coare Interieurarchitectuur, Concrete Architectural Associates, Copijn Tuin- & landschapsarchitecten, Cravt Original, Crimson, Croonenburo 5 Maastricht, CULD, Complex Urban Landscape Design Amsterdam, D.EFAC.TO, DAAD Architecten b.v., daf-architecten, de Architekten Cie B.V., De Bijenkorf, de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs b.v., De Unie architecten, De Urbanisten, De Zwarte Hond BV, Defesche Van den Putte, architectuur en stedenbouw, DELVA Landscape Architects, Denc Netherlands BV, derksen|windt architecten, Designa Interieur & Architectuur, DGJ Architects & Landscapes, Dhondt Stedenbouw en Architectuur, dmau, DMV Architecten, doffice, DOK Architecten bv, DP6 architectuurstudio, Drecomm Internetoplossingen, DROM, DTZ Zadelhoff Property Management B.V., DUS, Ebbens architecten, Ector Hoogstad Architecten , EGM architecten bv, ELLBRU, Europan NL, Ex Interiors, FARO Architecten, FG stijl, Fokkema & Partners Architecten BV, Froscen | Architectural Research & Design, GAAGA, Gallo projectmanagement, gemeente groningen – RO/EZ- directie project ontwikkeling – afdeling ruimtelijke plannen, Gemeente Rotterdam, Gemeente Rotterdam, secretariaat Comm. Welstand + Monumenten, Geurst & Schulze architekten BV, Geusebroek Verheij Architecten, Graziosi Progetti, Greiner Van Goor Huijten Architecten bv, Groosman B.V., Grosfeld Van der Velde architecten, G-star RAW cv, Gueller Gueller architecture urbanism, H+N+S Landschapsarchitecten, HAGUE architects, Hans van Heeswijk architecten, Hanzehogeschool Groningen – Academie van Bouwkunst Groningen, Henckel & Zahir Architects, Het architectenforum, Het Nieuwe Instituut, Het Oversticht, Heyligers design+projects, Hilberink Bosch Architecten, Hofman Dujardin Architecten, Hollandse Nieuwe concepts & design, Hoogte Twee – Bureau voor architectuur en stedebouw, Hootsmans architectuurbureau bv, Hosper NL BV, humble martens, Inbo BV, Inside Outside, inTex architecten+adviseurs, JAM*, JCAU BV (voorheen Jo Coenen & Co. Architekten BV), Jeanne Dekkers Architectuur, JHK Architecten, Johan De Wachter Architects, Juurlink [+] Geluk stedenbouw en landschap, Kampman Architecten, Karres en Brands landschapsarchitecten, KAW architecten en adviseurs 1, KCAP architects & planners, Kentie en Partners Architekten BV, Klunder architecten, Knevel Architecten, kodde architecten bna, Kokon Architectuur & Stedenbouw B.V., KOMPAN BV, Korteknie Stuhlmacher Architecten, korth tielens architecten, KOW Concepts Design & Development B.V., KRFT, Kuiper Compagnons, Bureau voor Ruimt. Ordening en Architectuur b.v., LEVS architecten, LIAG architekten en bouwadviseurs, Linea architecten, Lodewijk Baljon landschapsarchitecten, LOLA landscape architects, Loos van Vliet, LOS Stadomland, M3H, M3V Adviespartners, MAAQ design + build, Maas Architecten b.v., maccreanorlavington architects, Made by Mistake, MARC architects, Marc Koehler Architects , marco henssen architecten, Marge Architecten, MAS architectuur.nl, matthijs de boer stedenbouw bv / mdbs, Maurer United Architects (MUA), MD Landschapsarchitecten, Mecanoo Architekten BV, Mei. Architecten en stedenbouwers, Metropolis Architectuur & Stedebouw, MIX architectuur B.V., Molenaar & Co architecten, MONK architecten BNA, Morfis Architecture/Urbanism, MTD Landschapsarchitecten, Mulderblauw Architecten bv, MUST, MVRDV bv, MVSA bv, N Architecten, NAi boekverkopers, Neutelings Riedijk Architecten, Next Architects, nieuwe architecten, NL Urban Solutions, Nout Architecten bna, NXTLANDSCAPES, O+A, OdV interieurarchitecten bv, OeverZaaijer architectuur en stedenbouw, Office for Metropolitan Architecture OMA, Oiii Architecten , OLA Architecten, One Architecture, op ten noort blijdenstein bv architecten en ingenieurs, OPL Architecten, OTH Architecten, P.A.M. Teunissen Architectenbureau b.v., PBV Architecten, Personal Architecture BNA, PKW Architecten- en bouwadviesbureau, Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, Posad, Powerhouse Company, PPHP Pleasant Places Happy People, Professional Experience Programme PEP, QBen, Queeste architecten, Rappange & Partners Architecten b.v., Rau, Refitters B.V., Rietveld Architects New York, Rijnboutt – architectuur, stedenbouw, strategie, ronald jansssen architecten, RPHS architecten, Ruimtelab2 Architecten, Sacon, Scala Architecten, Slangen + Koenis Architecten, SMARTLAND, Snitker/Borst architecten, space&matter, Spacescrapers, Specht Architecten, Spring architecten, Squizzo Architecten BV, Stadgenoot, Stamhuis Ontwerp & Managementbureau b.v., Steelcase Benelux B.V., Stg. Fontys Hogescholen, FZ Team Tilburg, Stichting Air, Stichting Archiprix, Stichting SCHUNCK*, Stijl Architectuur , STIJNVANDENBOOGAARD ARCHITECTURE, Streefkerk architects + consultants, Streetlife, Strootman Landschapsarchitecten, studio akkerhuis, studio Hartzema, Studio Local Affairs, Studio Marco Vermeulen, Studioninedots, Studioschaeffer, Superuse Studio, SVP Architectuur en Stedenbouw bv, Syb van breda & Co, architects, Tangram Architekten, Technische Universiteit Eindhoven, Teeuwisse & Willems architecten en adviseurs, TenBrasWestinga, The Berlage Center for Advanced Studies in Architecture and Urban Design, Thomas Architecten, Tom Valks Architecten bna, Tommy Hilfiger, ToornendPartners, Topia, Traanberg Partners architectuur en bouwmanagement, Treurniet Architectuur BV, TU Delft Faculteit Bouwkunde, TWA architecten, UArchitects, UBIKMH, Uitgeverij Duizend & Een, Van Egmond Totaal Architectuur, van Helmond Zuidam architecten, van Hooft Architecten, Van Schagen architekten, van Veen Architecten, Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten, Veldacademie, VenhoevenCS, Venster Architekten, Vera Yanovshtchinsky architecten bv, Versseput architecten, Vista landscape and urban design, Vlug & Partners, VMX Architects, Vollmer & Partners, VVKH architecten B.V., WAM Architecten, We Love The City, Wessel de Jonge architecten, West 8 urban design & landscape architecture b.v., Wiegerinck Architectuur en Stedenbouw, wUrck architectuur stedenbouw landschap, WY. (van Wylick) architecten, XML Architecture Research Urbanism, Zes X Zes Visuele Communicatie, ZILT architecten, ZUS, Zwarts & Jansma Architecten b.v.

Speciale dank aan onze partners: Bouwen met Staal, Wisselingh en Toorens, Archiprix International, TALKS about architecture en Nai Booksellers.

en de adverteerders: Abe Bonnema Stichting, Artez, BAU 2017, Boonedam, Building for Future Health, Bureau Europa, COBRA museum, gemeente Deventer, Het Nieuwe Instituut, NVTL en Stroom.

En niet te vergeten de mannen op de achtergrond van de Pony Design Club, de vertaler: Billy Nolan, de stagiaire: Ilona van der Linden, en de fantastische: Wies Sanders

Zonder correspondenten geen ArchiNed

De ArchiNed correspondenten 2016: Andrea Prins, Alex van de Beld, Allard Jolles, Annemieke Molster, Arjen Oosterman, Arnold Reijndorp, Bas Kegge, Beitske Boonstra, Catherine Koekoek, CULD, David ter Arvest, Dirk van den Heuvel, Ed van Hinte, Elise Eeraerts, Elsbeth Ronner, Francien van Westrenen, Frederik Pöll, Gerrit Kramer, Gideon Boie, Godart Bakkers, Haike Appelt, Han van der Wetering, Herman van Bergeijk, Hester van Gent, Ive Stevenheydens, Jasper Hugtenburg, Jeroen Visschers, Jerryt Krombeen, Joachim Declerck, Leo Oorschot, Lindy Kuit, Maartje ter Veen, Margit Schuster, Marieke Hillen, Mariëtte van Stralen, Marjolein van Eig, Martine Bakker, Michiel Cohen, Noor Debets, Otakar Macel, Paoletta Holst, Patricia Ulzen, Paul Broekhuijsen, Paul Vermeulen, Peter Olsthoorn, Petra Brouwers, Pieter Hoexum, Pieter Waijer, Rob Dettingmeijer , Roel van der Zeeuw, Ruben Sannen, Ruud Brouwers, Thomas Wensing, Tijs van den Boomen, Ton Verstegen, Veerle Alkemade, Vincent Kompier, Violette Baudet, Wander Hendriks, Wies Sanders, Willemien van Duijn, Xander Vermeulen Windsant

Tot in het nieuwe jaar. Liefs van het ArchiNed team en het ArchiNed bestuur

Anne, Dirk, Han, Marina, Marien, Peter en Sandra