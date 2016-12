Urban TV — 01.12.16

Achtdelige documentaireserie. Hoe zag Nederland eruit en hoe ligt het er nu bij? Door middel van foto’s, animaties en visualisaties wordt getoond hoe het landschap is veranderd, en hoe wij daar anders naar zijn gaan kijken.

Geen land ter wereld dat zo vaak is omgeploegd, bedijkt, heringericht en weer volgebouwd. Soms zijn sporen uit het verleden nog zichtbaar als littekens in het landschap, vaker zijn ze voorgoed gewist. Met foto’s van toen en nu, animaties en visualisaties laat Onzichtbaar Nederland de verandering van ons land zien.

Stations ondergaan complete metamorfoses. Rivieren worden rechtgetrokken om ze later weer alle ruimte te geven. Complete industriën zijn met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor nieuwbouw. Nederland verandert continu. Door toen en nu over elkaar heen te leggen met foto’s, bewegend beeld en animaties kunnen we deze veranderingen visualiseren en de geschiedenis tot leven brengen.

Aan de hand van acht thema’s maken we een visuele reis door de tijd. Met historische animaties en bijzondere datavisualisatietechnieken wordt niet alleen ons veranderende landschap in kaart gebracht, maar ook de veranderende blik op hoe wij naar de inrichting van ons land kijken. Het uitgangspunt van elke aflevering vormt een gebeurtenis uit het verleden die grote invloed had op de verandering van ons landschap. Door beelden van toen en nu met elkaar te combineren, worden deze veranderingen zichtbaar.

Naast de acht tv-uitzendingen van Onzichtbaar Nederland op NPO 1, is er een online toen/nu spel en een VR-beleving met toekomstvisies in ontwikkeling. Rondom de serie worden drie meet ups georganiseerd, waarin wordt gediscussieerd over de plannen van nu die het landschap van de toekomst gaan bepalen.

Aflevering 1 over Contact (telefonie, post, reizen) is hier terug te bekijken.

Aflevering 2 over Energie is hier terug te bekijken.

Aflevering 3 over De Stad is hier terug te bekijken.

Aflevering 4 over Water is hier terug te bekijken.

Aflevering 5 over Industrie is hier terug te bekijken.

Aflevering 6 over Gezondheid is op 22 december, 22.15 uur op NPO1