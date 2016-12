Recensie — 20.12.16

Andrea Prins

Thema van de tentoonstelling: de architectuur tussen 1980 en 2017 in Nederland en Vlaanderen. Gelikte iconen versus bescheidenheid, planning versus rommelige charme. Tot zover de vooroordelen. De tentoonstelling ‘Maatwerk | Massarbeit’ in het Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt wil laten zien dat er méér is.

Vooral is er véél. De eerste verdieping van het museum waar de tentoonstelling te zien is, staat stampvol maquettes. Een zee van miniaturen, in alle denkbare maten en materialen, want alle gemaakt door de bureaus zelf en niet speciaal voor deze tentoonstelling. De tafels, waarop de maquettes staan, zijn diagonaal ten opzichte van de ruimtestructuur opgesteld. De bezoekers, in dit geval mijn nichtje van acht en ik, meanderen er doorheen. Groepen van tafels worden ruimtelijk bij elkaar gebracht door een omlijsting met vitrages: alsof je naar een toneel kijkt of door een woonkamerraam naar binnen gluurt. Deze omlijstingen geven enige ordening aan de overdonderende hoeveelheid materiaal.

De ondertitel van de begeleidende tentoonstellingcatalogus luidt ‘concept en vakmanschap’, en precies hierom gaat het de curatoren. Sofie de Caigny, coördinator van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, en co-curator Veldwerk Architecten onderzoeken het begrip ‘maatwerk’. Hieronder scharen zij bouwkundig en procesmatig vakmanschap, de vaardigheid om een verhaal te vertellen waarin geschiedenis en plek een belangrijke rol spelen, en aandacht voor de sociale en ruimtelijke context van een project. De tentoonstelling laat 64 projecten zien. Het zijn bijna zonder uitzondering projecten die in Archis of in de diverse jaarboeken gepubliceerd zijn. Het beste van het beste, zou je kunnen zeggen. Of: hier werd op safe gespeeld, zonder risico van een ‘vergissing’.

De tentoonstelling omvat vijf thema’s: Wonen, Verleden en heden, Referenties, Collectiviteit en Stad en land. Vanuit persoonlijke preoccupatie en – toegegeven – ook een zekere hulpeloosheid die mij overviel bij het zien van de enorme hoeveelheid maquettes, begon ik bij het thema Wonen. Voor Nederland staan daar onder andere het Möbius Huis van UN Studio (1998), Carel Weebers Peperklip (1982) en Silodam van MVRDV (2002). De bandbreedte reikt dus van eengezinshuis naar een verticale mix van wonen, bedrijfsruimten en openbare ruimten. Hoe anders is het beeld bij de buren. De Vlaamse voorbeelden zijn zonder uitzondering huizen voor particulieren. Te zien zijn prachtige maquettes, gedeeltelijk als een soort poppenhuis zonder zijgevel en tot het kozijn- of metselwerkdetail verbeeld! Vakmanschap, inderdaad. Mijn nichtje werd helemaal enthousiast. En terecht, je kunt direct zien wat in het huis gebeurt.