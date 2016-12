Radiotip: Hertzberger – de vernieuwer

Urban TV — 04.12.16

Redactie

Ruim een halve eeuw werkte Herman Hertzberger (84) aan een imposant en vernieuwend bouwkundig oeuvre: met o.a. de studentenflat in de Weesperstraat in Amsterdam, het gebouw van Centraal Beheer in Apeldoorn, Vredenburg in Utrecht en het voormalig ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. Ondertussen is de architect steeds vaker betrokken bij de vernieuwing van zijn eigen gebouwen. Hertzberger bezoekt, met documentairemaker Tom Rooduijn, behalve een aantal van zijn ontwerpen ook door hem bewonderde bouwwerken van collega’s en ontmoet architecten gespecialiseerd in de restauratie van twintigste-eeuws bouwkundig erfgoed. Op deze rondreis verklaart Hertzberger zijn opvattingen over een speelse architectuur van de menselijke maat uit gebeurtenissen in zijn jeugd.

Zondag 4 december

21.00 uur NPO Radio 1 bij Radio doc