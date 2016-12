Refugee City – Archiprix 2016

Nieuws — 13.12.16

Twana Gul

Vervluchtigde kansen, slechte veiligheid en een afbrokkelende economie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben geleid tot vluchtelingenstromen. Eerst naar vluchtelingenkampen en later ook naar het Westen. De oorzaak ligt bij de zogenaamde Arabische lente en de Islamitische Staat. Door gebruik te maken van het ‘Refugee City Model’ is het mogelijk een nieuw duurzaam ecosysteem te realiseren in de landen die vluchtelingen opvangen, zoals Koerdistan.