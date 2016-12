Tranen en plakken

Recensie — 12.12.16

Elsbeth Ronner

Het toenemend gevoel van dreiging van een terroristische aanslag houdt gelijke tred met privacyschendende controle. Niet alleen achter de schermen vindt monitoring plaats, maar ook via de vormgeving van publieke ruimte. De tentoonstelling ‘Munich 72, The Design of the Democratic Body’ laat een andere ontwerpbenadering zien. Het toont het open en uitnodigend ontwerp voor de Olympische Spelen in 1972, die desalniettemin bekend staan als de bloedigste sinds de hervatting van de spelen in 1896.

Het Nieuwe Instituut (HNI) in Rotterdam grijpt de Olympische Spelen van afgelopen zomer aan om in los verband thematieken gerelateerd aan het lichaam te onderzoeken. Zo is er een tentoonstelling over Russische avant-gardistische dans uit de jaren twintig en in de grote zaal laat het HNI de invloedssferen zien waaraan het hedendaagse lichaam onderhevig is. Onderdeel van deze caleidoscopische verzameling is een installatie die de surveillance in Rio de Janeiro in beeld brengt. Bewakingscamera’s filmen calamiteiten uitgebeeld in een meanderende maquette. Schermen rondom tonen de beelden, gedramatiseerd door achtergrondgeluiden en een toonloze voice-over.

Deze controle staat in scherp contrast met het democratische beeld dat het gastland wilde oproepen tijdens de Olympische Spelen in München. In 1972, zevenentwintig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, propageert West-Duitsland zich als een herboren land. Elk deel van de vormgeving – het logo, de kleurstellingen, de architectuur, het programma – krijgt een zachtmoedige uitstraling. Toonbeeld hiervan is Waldi, een teckel die dient als mascotte. Ondanks deze vormgeving, en een uitgekiende risicoanalyse waarin diverse rampscenario’s zijn uitgewerkt, lukt het niet de gijzeling van elf deelnemers van de Israëlische ploeg door leden van de Palestijnse Zwarte September te voorkomen. Bij deze gijzelingsactie vinden uiteindelijk alle Israëliërs, vijf van de acht Palestijnen en een Duitse agent de dood. De expositie over München en de installatie over Rio bekijkend, rijst de vraag of ontwerp een verweer kan zijn tegen een terreurdaad.