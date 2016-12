TV tip: Le Mépris

Urban TV — 03.12.16

Schrijver Paul Javal wordt door producent Jeremy Prokosh ingehuurd om regisseur Fritz Lang te helpen met het schrijven van het script voor diens verfilming van Homerus’ Odyssee. Door een misverstand met zijn vrouw Camille verbreekt deze hun relatie en slaat haar liefde voor hem om in verachting.

Het verhaal speelt zich af in een zwoele Zuid-Europese setting, voor een deel in de omgeving van Capri, in de wereldberoemde villa Malaparte van Adalberto Libera.

Zondag 4 december

21.00 uur TV5 (Nederlands ondertiteld) en

Maandag 12 december

00.09 uur TV5 (Nederlands ondertiteld)