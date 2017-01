dream empire

Urban TV — 31.01.17

Wies Sanders

Eerder op IDFA, woensdag op NPO2, deze documentaire over de vergaande verkooppraktijken in Chinees vastgoed.

Regisseur David Borenstein portretteert zijn Chinese werkgever Yana, een 24-jarige vrouw die van het platteland naar Chongqing is getrokken in de hoop het daar te maken. Ze begint een talentenbureau voor buitenlanders en boekt Borenstein als een van haar ‘white monkeys‘. Hij wordt door heel China ingezet om op te treden ter promotie van het vastgoed dat de grond uitschiet. Talent is niet nodig. De aanwezigheid van een witte man kan een project al meer status geven, waardoor de huizenverkoop toeneemt.

Terwijl David en Yana op afgelegen plekken vastgoed marketen, sluipt een onaangename waarheid in de film: de nieuwe huizen verkopen niet, de surrealistische vastgoedboom scheept China op met steeds meer spooksteden. Borenstein vertelt het persoonlijke verhaal van zijn werkgever tegen de achtergrond van een land dat geobsedeerd is door economische groei. Als blijkt dat er echt geen toekomst meer zit in deze markt, komt Yana voor een dilemma te staan: blijft ze in het bedrijf of moet ze een nieuwe weg vinden naar de Chinese droom?

Uitzending op woensdag 1 februari

22.55 uur op NPO2