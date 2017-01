Hoe doe je dat eigenlijk?!

Recensie — 19.01.17

Violette Baudet

Ik trof Rome aan in baksteen en liet het in marmer achter. Keizer Augustus pochte graag dat hij de stad zo veel allure had gegeven. Twee publicaties over baksteen doen de verdiensten van deze keizer wankelen. Marmer is een plaatmateriaal met een maatvoering die weinig patroonvariatie toestaat. Nee, dan baksteen, het kleine steentje met oneindig veel variatiemogelijkheden in het legpatroon.

Met enige regelmaat verschijnen in Nederland publicaties over baksteen. Zoals het onlangs gepubliceerde Brick. An exacting material van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, onder redactie van Jan Peter Wingender. Het boek is een brede verkenning van het gebruik van baksteen in de hedendaagse Nederlandse bouwpraktijk. Een charmante bundeling van artikelen, interviews, foto-essays en 3D tekeningen. Brick gaat voornamelijk over de betekenis van het gebruik van het materiaal baksteen.

In de essays van Aart Oxenaar en Rogier van den Berg wordt beschreven hoe het materiaal ingezet wordt in nieuwbouwprojecten omwille van de symbolische verwijzing naar het ‘traditionele stedelijk karakter’, en hoe baksteen, na een korte afwezigheid in de hoogtijdagen van het modernisme, gestaag de overhand nam in beeldkwaliteitsplannen en welstandsnota’s. Het boek is als geheel mooi gemaakt, goed geschreven en een handig naslagwerk, maar het voegt niet iets nieuws toe aan de ontwerppraktijk, noch aan de theorievorming over het materiaalgebruik. De interviews met architecten, onder wie Marlies Rohmer en Rudy Uytenhaak, over hun ervaring met baksteen zijn lezenswaardig, maar geven verder geen nieuwe inzichten. Opmerkelijk is de zin in het introducerende essay van de redacteur: “In terms of design freedom, brick is not an ideal cladding material.” Het tegendeel van deze uitspraak vormt het uitgangspunt van een andere, toevallig vrijwel gelijktijdig uitgekomen publicatie over baksteen: Het Zinderend Oppervlak van Koen Mulder.