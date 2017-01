Op TV: Die Elbphilharmonie

Urban TV — 09.01.17

Wies Sanders

De concertzaal in Hamburg is in alle opzichten een gebouw van superlatieven: een extreem gebouw met extreme kosten, spectaculaire architectuur en een van de beste concertzalen ter wereld. De documentaire Die Elbphilharmonie – Konzerthaus der Superlative volgt het proces van mijlpaal tot dieptepunt. De NDR heeft er 11,5 jaar gefilmd, van dichtbij en continue, vanaf de eerste schetsvoorstellen tot aan de opening. Het volgt voornamelijk het bouwproces en de ontwikkeling van de akoestisch perfecte zaal.

Het gebouw is natuurlijk technisch boeiend genoeg om 50 minuten door te brengen, toch is het wonderbaarlijk dat met 11,5 jaar filmen het spectaculair uit de hand lopen van dit project op emotieloze wijze wordt verteld. Over een gebouw dat 10x zo duur wordt en waar pittige rechtszaken over worden gevoerd, laat je toch geen bouwvakkers met gekleurde bakstenen of trotse bouwopzichters zien? Eind goed, al goed lijkt de toon van de documentaire. En wie weet is de architectuur ook spectaculair genoeg om dat uiteindelijk ook waar te maken. De documentaire is online te zien en wordt op 11 januari om 22.45 uur op ARD uitgezonden, vooraf aan de reportage over de feestelijke opening.