Nieuws — 24.01.17

Vijf niet te missen IFFR films

Wies Sanders

Vanaf woensdag barst in Rotterdam weer het Internationale Filmfestival los. Vijf filmtips van Wies Sanders onder voorbehoud van de onmisbare IFFR-disclaimer: kijken op eigen risico.

L’amatore (The Amateur)

Het komt niet vaak voor dat er op het IFFR een film over een architect wordt vertoond, maar dit jaar hebben ze er dan een. De film gaat over de Italiaanse architect en filmmaker Piero Portaluppi. Zijn betoverende architectonisch werk uit het interbellum en de Mussolini-jaren is vooral in Milaan te vinden. De film is een samenstelling van zijn collectie amateurfilms (vandaar de titel) die niet alleen de carrière van hun maker illustreren maar ook een tijdbeeld weergeeft van een samenleving die in toenemende mate in de ban raakt van Mussolini.

All the cities of the north

Een verlaten bungalowpark met allemaal dezelfde huizen is het decor van deze film. Twee mannen leven al langer harmonieus in dat park als er plotseling een derde bijkomt. Dame Komljen maakte deze eerste speelfilm als een essayistische fictie en architecturale zoektocht naar de kwetsbaarheid van menselijke relaties, verteld aan de hand van bouwprojecten, landschappen en archiefbeelden.

Still uit Columbus

Columbus

Een film waar velen naar uitkijken is het debuut van Kogonada. Hij monteert al jaren prachtige en informatieve filmessays en ongetwijfeld heb je dit video-essay over de symmetrie in de films van Wes Anderson gezien. Montage, de kunst van het filmsnijden, is dus zijn specialisme. Columbus is zijn eigen debuut als (lange) filmmaker. Het is een dramatische film over een Koreaans-Amerikaanse familie, en speelt zich af in het modernistische Columbus (met onder andere een kerk van Saarinen in de hoofdrol).

Exquisite Corpse

De betonnen bak waar de LA river doorheen wordt gestouwd is al vaak het decor geweest van speelfilms (Grease, Terminator, Drive). Deze documentaire is een ode aan de rivier, de bewoners en de natuur erlangs. Kijk hier naar de prachtige trailer.