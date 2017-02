Gispen: bijzondere ontwerpen van een massaproducent

Recensie — 14.02.17

Otakar Máčel

Als het in Nederland over stalen buismeubels gaat valt al snel de naam Gispen. Dat is niet verbazingwekkend, want Willem Hendrik Gispen (1890-1981) was voor de oorlog de grootste buismeubelfabrikant van Nederland. Museum Boijmans van Beuningen stelde een tentoonstelling samen over Gispen, maar veel buisstoelen zijn er niet te zien.

Gispen begon in 1916 bescheiden met een werkplaats in Rotterdam waar hij muurstaven en verstelbare consoles maakte. Zijn artistieke aspiraties maakten dat hij spoedig overging op kunstsmeedwerk. Later kwamen daar bronzen profielen en winkelpuien bij. Zijn werk droeg kenmerken van de Amsterdamse school en Art Déco, maar begon rondom 1925 zakelijker te worden. Uit dat jaar stammen twee catalogi: een van bronzen profielen in een Amsterdamse School/Art Déco-stijl, en een voor brons-, koper- en ijzerwerk in een nieuwe zakelijke vormgeving. Daarna ging het snel. Gispens affiniteit met de Nieuwe Zakelijkheid – hij presenteerde zijn lampen al in 1927 op de Werkbund-tentoonstelling in Stuttgart – bracht hem in contact met moderne architecten zoals Leendert van der Vlugt, dit leidde tot opdrachten voor de inrichting van gebouwen. Spraakmakend blijft de inrichting van de Van Nellefabriek uit 1929, die de aanzet gaf tot de fabricage van de metalen buisstoelen. Zijn eerste buisstoel, de later bekende diagonaalstoel, heeft Gispen al in 1927 ontworpen, maar pas in 1930 kwam de gewone productie op de gang.

Tijdens de jaren dertig bouwde Gispen zijn bedrijf uit tot de grootste stalenmeubelfabriek in Nederland. De aanvankelijke verbinding met de architectuur van het Nieuwe Bouwen werd steeds vager, de nieuwe meubelstijl werd algauw een rage en bleef niet beperkt tot witte functionalistische villa’s. De vraag ernaar bleef ondanks de economische malaise groeien. In 1935 verhuisde Gispen naar Culemborg. Zijn meubelassortiment was tijdens het interbellum van goede kwaliteit en modern, maar geen pionierswerk. Gispen was voorzichtig met het lanceren van nieuwe modellen, hij wachtte meestal de stappen van zijn grote concurrent Thonet af. Pas na bewezen succes bracht hij zijn eigen model op de markt, dat vaak niet van die van zijn concurrent te onderscheiden was.*

Na de oorlog ging de opmars verder, Gispen werd de grootste fabrikant van kantoormeubilair. Maar de schaalvergroting en het daarmee groeiende belang van management in plaats van ontwerpen, beviel Gispen steeds minder en in 1949 verliet hij de firma. Met Ru Meijer richtte hij in 1953 de firma Kembo (Kom Eerst Maar Bij Ons) op waar hij zijn ontwerpambities beter kon verwezenlijken. Daar heeft Gispen tot 1960 als ontwerper gewerkt.