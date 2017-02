Feature — 08.02.17

Het technologische tijdperk en het rijtjeshuis

Gerrit Kramer

In Eindhoven werd tijdens de bijeenkomst Smart Clues for Smart Living gesproken over de inzet van technologie voor de verbetering van de leefomgeving. Wat dit betekent voor de Nederlandse nieuwbouwwijk met zijn karakteristieke rijtjeshuis werd niet geheel duidelijk.

Rijtjeswoningen in Heerhugowaard, foto: Gerrit Kramer

Laat me beginnen met een algemene en misschien niet volledig juiste constatering. Vroeger was het rijtjeshuis het meest gebouwde en onmiskenbaar Nederlandse woningtype. Er werd als vanzelfsprekend gebouwd voor het gezin met een vader (de enige kostwinner), moeder en (minstens) twee kinderen als bewoners; verder misschien een hond, kat of goudvis en voor de deur een Opel Kadett. Sentimentaliteit is overbodig, maar dit tijdperk komt nooit meer terug. De laatste opleving van massale, geplande woningbouw is de Vinex geweest met wijken als Leidsche Rijn (Utrecht) en Ypenburg (Den Haag) die nu vrijwel voltooid zijn. De ééngezinswoning is er nog altijd de vaste waarde, als elixer voor gezinsgeluk. Ondertussen is de Vinex uitgegroeid tot een iconisch begrip. De naam van de laatste ruimtelijke ordeningsnota is een synoniem geworden voor de Nederlandse nieuwbouwwijk. Inmiddels is de macht overgeheveld naar provincies en gemeentes, gaat de aandacht uit naar binnenstedelijke bouw en wordt er bij nieuwbouw gestreefd naar diversiteit. Dat iedereen recht heeft op een woning die meer dan voorheen aanpasbaar is aan de eigen wensen, is een gedachte die steeds sterker is geworden. Ondertussen staat het land nog altijd vol met rijtjeshuizen in alle denkbare verschijningsvormen; uit verschillende bouwperioden, in populaire buurten of in twijfelachtige buurten, verzorgd of wat verslonsd. Als de drieslag opkomst-bloei-verval wordt aangehouden, dan zijn het nu de woningen uit de jaren zeventig van de vorig eeuw die in verval dreigen te raken. Deze (bloemkool)wijken lijden vooral onder de ouderdom van de bewoners. Jonge en draagkrachtige bewoners zijn vertrokken naar meer recente, frisse nieuwbouwwijken. Een dreigende degradatie van het rijtjeshuis leidde bijvoorbeeld in Almere tot het instellen van een early warning system. Wat dit inhoudt is niet precies duidelijk, maar achteruitgang wordt gesignaleerd. Het thema van Data Meetup #2. Smart clues for smart living is de achteruitgang van de bestaande woonwijk en het inzetten van technologie ter verbetering van de leefomgeving. Lopende de avond werd duidelijk wat er voor mogelijkheden zijn. Het gebied van onderzoek is de Eindhovense wijk Woensel-Noord. Deze nieuwbouwwijk ten noorden van het stadscentrum is in de jaren zeventig en tachtig gebouwd voor arbeidersgezinnen, vandaag de dag ontbreekt het aan een homogene bewonersgroep. De bijeenkomst gaat over smart living, een term die verwijst naar de smart city. Volgens deze gedachte bestaat de stad niet uitsluitend uit een combinatie van gebouwen en de bewegingspatronen en interacties van bewoners, werkenden, bezoekers en recreanten. Technologie en niet direct zichtbare digitale structuren zijn eveneens bepalend voor de stad, een gedachte die gedeeld wordt door de twee sprekers.

Kaart van Eindhoven met data van online-sharingplatforms, © OSCity