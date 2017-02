Leuk (klein) project: Open Border

Feature — 10.02.17

Atelier ARI

Wat?

Open Border is een lange muur loodrecht op de natuurlijke schaatsbaan op de Assiniboine Rivier in Winnipeg, Canada. De bijna 4 meter hoge rode barrière overspant de rivier en creëert een sterk visuele grens, van verre zichtbaar in het contrasterende witte sneeuwlandschap. De dubbelwandige muur is bekleed met rode isolerende strips die de wind en kou buiten laat. De binnenwanden creëren een serie aaneengeschakelde ruimtes. Schaatsers en wandelaars kunnen de grens over de gehele lengte passeren. Binnen in de muur bevinden ze zich in een rode wereld die fysiek warmer aanvoelt, een feestelijke plek die uitnodigt om te spelen en samen te komen.