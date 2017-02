Mining Istanbul – Archiprix 2016

Nieuws — 16.02.17

Francesco Apostoli

Als een archeoloog heb ik de stad gelezen als een palimpsest van bestendigheid en vergankelijkheid. Door de cycli en routes van materialen te traceren, van winning tot consumptie, stuitte ik al snel op de beperkingen van dit lineaire systeem van ruimtelijke en materiële exploitatie. Istanboel beschikt over vele bronnen die toegankelijk gemaakt en vervolgens geoogst en hergebruikt kunnen worden. Dit systeem kan als alternatief dienen voor de niets ontziende uitputting, ruimtebeslag en entropie die het huidige lineaire systeem kenmerken.

Het onderzoek stelt het fundamentele schisma en de decentralisatie van het stedelijk metabolisme aan de orde. Met de keuze voor een hernieuwde centralisatie neemt het project de taak op zich om in verval geraakte delen van de stad te herstellen. In dit geval gaat het om de ruïne van een Ottomaanse legerkazerne en zijn directe omgeving die behoorde tot het militaire systeem dat de drijvende kracht vormde achter de voortschrijdende urbanisatie en industrialisatie in Istanboel sinds de 18e eeuw.