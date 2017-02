Online lessen stedenbouwgeschiedenis

Urban TV — 22.02.17

Wies Sanders

ARTE is misschien niet de meest populaire zender onder Nederlandstalig publiek, maar oei oei oei, je mist dan toch wel wat, hoor. Onder andere een indrukwekkende serie over de stadsgeschiedenis van Berlijn en Parijs en een heerlijk tijdsdocument over Centre Pompidou. Laat je online overtuigen.

In de serie Nachbarschaftsgeschichten van vier delen van 52 minuten worden de elkaar concurrerende steden Parijs en Berlijn gedurende 300 jaar stadsontwikkeling met elkaar vergeleken. Een lesje geschiedenis en machtspolitiek dat op een prachtige manier wordt verbeeldt. 3-D en dynamische maquettes van beide steden geven een goed inzicht in de ontwikkeling van de steden. Modernisme komt niet zo aan bod, het gaat vooral aan de ontwikkeling voorafgaand aan de 20e eeuw. Zo’n serie die je acuut mist voor onze laaglandse steden.

De historische reeks werd uitgezonden in een groter kader van uitzendingen over Berlijn en Parijs (Zie links hieronder voor NOG meer fijne uitzendingen). Ook niet te missen is deze reportage over Centre Pompidou: Ceci n’est pas un musée, ook online te zien.