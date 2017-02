Feature — 20.02.17

Elmar Koers

Afgelopen zomer vond in de Kompaszaal in Amsterdam een bijeenkomst plaats van de Werkbund, waarbij drieëndertig architecten zich bogen over een stedebouwkundig plan voor een voormalig industrieterrein aan de Spree te Berlijn. Het is een van de workshops in het kader van de Berlijnse Werkbundstadt waarin de toekomst van de Europese stad wordt verkend. In de traditie van eerdere door de Werkbund geconcipieerde visioenen, zullen de architecten tot een gezamenlijk ontwerp komen en daarmee stelling nemen in het huidige stedebouw- en architectuurdebat.

De totstandkoming van de Werkbund

In het boek Anfänge des Funktionalismus: von Arts and Crafts zum deutschen Werkbund (1), zet de Duitse architectuurhistoricus Julius Posener het ontstaansverhaal van de Werkbund af tegen de eerder opgerichte arts-and-craftsbeweging. Terwijl de Engelse beweging zich tegen de toenemende industrialisering verzette, accepteerde de Werkbund de tweedeling tussen de ontwerper en de maker. Medeoprichter Fritz Schumacher noemde bij de stichting van de Werkbund op 5 en 6 oktober 1907, het overbruggen van de vervreemding tussen de scheppende en de uitvoerende mens, als gevolg van industrialisatie, haar hoogste doel. Precies hierin zat volgens Posener de potentie van de Werkbund: een beweging die modern wil zijn en niet reactionair, zal moeten samenwerken met de industrie. Deze houding zou de kwaliteit van arbeid en product, een van hun speerpunten, uiteindelijk moeten bevorderen. Daar komt bij dat de Werkbund opgericht is door twaalf architecten én twaalf ondernemers (2). Vanaf het begin was het op de kaart zetten van de Duitse maakindustrie een belangrijk maatschappelijk-economisch motief binnen de Werkbund.

De architect Hermann Muthesius (3), peetvader van de Werkbund, speelde hierin een centrale rol. In 1904 keerde Muthesius, na een carrière in Engeland, terug in Duitsland. Hij ergerde zich bij terugkomst aan de kunstzinnige en historiserende vormen van veel Duitse gebruiksobjecten en architectuur. Ze representeerden volgens Muthesius slechts de schepping van de getalenteerde enkeling, en niet het generatie op generatie verbeterde type, zoals uit de tijd van het goede handwerk rond 1800. Duitsland was in de tweede helft van de 19e eeuw snel rijk geworden en de burgerij omringde zich als parvenu’s met historiserende vormen en objecten. Muthesius keerde zich tegen hun wansmaak en hield een pleidooi voor het ontwikkelen van eigentijdse vormen, die inspeelden op de behoeften van dat moment. Dit betekende beslist geen radicale breuk met het verleden. Muthesius zag de Ordnungsmoral en de doorontwikkelde klassieke typologie van Schinkel en Gilly rond 1800 als lichtend voorbeeld.

De Werkbund werd opgericht in een voor Duitsland geslaagd decennium. Fabrieken, viaducten, auto’s, lampen en bestek – die wij nu misschien als typisch Duits beschouwen – ontstonden in die tijd, en werden ontworpen door leden van de Werkbund. Een van de succesverhalen uit deze periode van de Werkbund is de samenwerking van schilder en architect Peter Behrens met AEG, waarvoor hij behalve een aantal fabrieken ook de grafische huisstijl en verschillende producten ontwierp.

Interne wrijving en de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog zorgden voor een tijdelijke stilstand van de Werkbund. In het Interbellum bleef de Ordnungsmoral van Muthesius een belangrijk motief binnen de Werkbund. Het gepropageerde doorontwikkelen van bestaande typen, leidde in lijn met de Moderne Beweging tot het verder abstraheren en standaardiseren van producten en gebouwen. Een ontwikkeling die uitmondde in de bouw van verschillende Siedlungen in en buiten Duitsland volgens de modernistische principes. De Weissenhofsiedlung, onder leiding van Werkbundlid Mies van der Rohe, is hier het bekendste voorbeeld van. Een radicaal plan als onderdeel van een tentoonstelling voor arbeiderswoningen in Stuttgart. De Siedlung bestaat uit een verzameling van witte, abstracte rijtjeshuizen, appartementen en vrijstaande huizen, die met hun platte daken wat onbeholpen op het terrein verspreid staan. Onder druk van het nationaalsocialisme werd de Werkbund in de Tweede Wereldoorlog opgeheven, om in 1947 weer actief te worden en te blijven tot op heden.