De toekomst van digitale duurzaamheid

Feature — 02.03.17

Behrang Mousavi

Papier is geduldig, bits en bites zijn dat niet. Tekeningen van bijvoorbeeld De Meerpaal in Dronten (Frank van Klingeren 1965-67) worden bewaard in Rijksarchief voor Architectuur en Stedenbouw. Na opvragen, kunnen ze bestudeerd worden aan lange hoge tafels. Hoe zal over vijftig jaar het oeuvre van een vroeg 21ste eeuwse architect geraadpleegd worden? Kan het nog wel geraadpleegd worden?

Culturele erfgoedinstellingen hebben de maatschappelijke opdracht waardevolle objecten en informatie uit de actualiteit voor het nageslacht te bewaren en raadpleegbaar te houden. Tot voor kort konden de verschillende typen materiaal in duidelijk onderscheiden collecties worden aangetroffen: men ging naar een archief voor brononderzoek, naar een bibliotheek voor het lenen van een boek en naar een museum om historische objecten te bewonderen. Dankzij de snelle computerisering en de even snelle ontwikkeling van het internet worden nu in die ooit zo verschillende instellingen dezelfde digitale bronnen verzameld en in hoeveelheden waar nooit eerder op is geanticipeerd. Voor een deel is dat het resultaat van een grootschalige digitalisering van authentieke bronnen. Tegelijkertijd groeit het type born digital objecten waaronder websites, blogs, tweets en multimedia toepassingen op ongekende wijze.

Digitalisering leidt tot andere vormen van toegankelijkheid en daarmee tot andere vormen van gebruik. Fysiek gescheiden collecties zijn nu bijvoorbeeld toegankelijk door middel van overkoepelende portals of gekoppelde data en zijn daarmee met elkaar verbonden. Dit heeft ongekende onderzoeks- en gebruiksmogelijkheden geopend en geleid tot nieuwe contexten, en nieuwe gebruikersgroepen.

Maar het documenteren van het hedendaagse digitale materiaal is complex, mede als gevolg van de enorme hoeveelheid beschikbare data op basis van steeds weer nieuwe formats. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan officiële documenten, maar ook aan persoonlijke e-mail correspondentie, tweets en berichten op nieuwssites. En dat roept de vraag op wat voor de toekomst moet worden bewaard oftewel welke actualiteit wordt onze toekomstige geschiedenis en blijft daarmee raadpleegbaar? Waar papier letterlijk geduldig was, laat een discussie op Facebook zich immers moeilijk omvormen tot een collectief debat, nog los van de dynamiek die het stapsgewijs vormen van een collectief geheugen in de weg lijkt te staan.

Deze actuele opgave voor efgoedinstellingen roept tegelijkertijd vragen op in relatie tot onderwerpen als authenticiteit en betrouwbaarheid, intellectueel eigendom, selectie, privacy en internationalisering. En de uitdagingen zijn enorm: de voortdurende technologische ontwikkelingen waardoor tien jaar oude files niet meer geopend kunnen worden, snel toenemende datavolumes – een afbeelding van 1MB werd enkele jaren terug als zwaar beschouwd – de hoge kosten van het digitaal bewaren, nieuwe gebruikersgroepen met verschillende verwachtingen, en een toenemende afhankelijkheid van alsmaar veranderende technologie dwingen tot het maken van keuzes.

Canadian Centre for Architecture (CCA)

Bovenstaande heeft in 2015 binnen het Canadian Centre for Architecture tot een ‘digital preservation policy’ geleid, dat ieder jaar naar aanleiding van nieuwe technische ontwikkelingen, veranderende beleidskeuzes en financieringsmogelijkheden wordt geactualiseerd. Al in 2012, startte het CCA onder leiding van architect Greg Lynn het project Archaeology of the Digital. Dit lange termijn programma bestaat onder meer uit een historische lezing van vijfentwintig belangrijke projecten waarbij in het ontwerpproces digitale technieken zijn toegepast, van vroege experimenten uit de jaren tachtig tot werk in het begin van deze eeuw. En het kent zowel digitaal als analoog materiaal. De architecten van de vijfentwintig projecten (en veel van hun medewerkers) zijn bovendien geïnterviewd om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in het ontwerp-denken met de computer en de relevante context om zo te kunnen bepalen hoe digitale bestanden het best kunnen worden behandeld en gearchiveerd. Naast onderzoek en preservering vormen tentoonstellingen, ondersteund door fysieke en digitale publicaties, een integraal onderdeel van Archeology of the Digital.

Inmiddels beheert het CCA 7 terabyte (TB) aan ‘digitaal geboren’ archieven. Het materiaal is allereerst interessant voor architecten en studenten, maar ook voor (kunst)historici die zich in hun onderzoek vooral willen richten op het ontwerpproces, zoals de invloed van software en technologie op het realiseren van een digitaal ontwerp. Het gaat niet alleen om digitale tekeningen of ander ontwerpmateriaal in de vorm van Autocad bestanden, maar ook om audiovisuele media. Het is inmiddels gelukt om zo’n 80% van de 7 TB te ontsluiten, maar na verwerking van de meest recente acquisities zal die 7 TB snel oplopen naar circa 15 TB. Dergelijke hoeveelheiden zijn indicatief voor de uitdaging van een erfgoedinstelling.