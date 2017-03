Nieuws — 09.03.17

Less Space, More Place! – Archiprix 2016

Bas Hoevenaars

Door middel van een nieuw type woonblok transformeert Bas Hoevenaars de publieke ruimte in een perifere woonbuurt in Addis Abeba (Ethiopië) van een leeg, onplezierig landschap tot een netwerk van voetpaden en openbare ruimten. De aanpasbare constructie van het blok in combinatie met de stedelijke strategie maakt het ontwerpvoorstel relevant voor de hele stad.

De voetgangersstraat biedt de passanten voordelen zoals sociale veiligheid en bescherming tegen regen en zon. Deze straat biedt de mogelijkheid om vanuit de aanliggende woningen kleine bedrijfjes te beginnen. De achterkanten van de bestaande woningen krijgen een gevel aan de straat, zodat ook de bestaande woningen deel uitmaken van het nieuwe plan met een klein stukje land voor het huis.

In Addis Abeba zal de bevolking naar verwachting groeien van vier naar tien miljoen inwoners in het komende decennium. Dit betekent dat er een groot aantal huizen gebouwd moet worden, omdat er nu al sprake is van een tekort. Zo’n tien jaar geleden begon de Ethiopische regering met een programma voor massale woningbouw voor huizen die gekocht kunnen worden met gesubsidieerde leningen. Overal in de stad worden appartementenblokken gebouwd variërend van kleinschalige interventies in het centrum tot grootschalige ontwikkelingen in de periferie van de stad.

Stedenbouwkundig plan. Nieuwe gebouwen zijn geplaatst op ongebruikte strips waardoor de voetgangersstraat en de buurtpleinen ontstaan die de missing links vormen in het bestaande netwerk van publieke ruimten.

Deze grootschalige perifere wijken hebben een stedelijke structuur die me doet denken aan het modernistische idee van grote gebouwen in uitgestrekte open gebieden. Er ontstaat een sub urbaan landschap met buurten bestaande uit een stuk of zes huizenblokken die weinig of geen relatie hebben met het straatleven en in vele gevallen zelfs omheind zijn om een gevoel van veiligheid te creëren. Omgekeerd heeft het publieke landschap nauwelijks een relatie met de gebouwen en de bewoners ervan. Het ontwerp richt zich op een van deze perifere buurten die zes jaar geleden werd gebouwd.