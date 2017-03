Leuk (klein) project:

Nieuws — 21.03.17

Superimpose

Wat?

Micr-O is een paviljoen waar kinderen uit Shanghai en Hangzhou kunnen leren over natuur en duurzame landbouw. De witte canvas ring vormt een contrast met de omgeving en is tevens het dak van de slaapvertrekken. De activiteiten vinden plaats buiten het paviljoen in de vallei of in de patio.

Waar?

De Micr-O is gelegen in de Tai Yang vallei ten westen van Hangzhou in China, waar dichte bamboebossen en open rijstvelden elkaar af wisselen. De drie kilometer lange vallei wordt bewoond door ongeveer honderd boerenfamilies.