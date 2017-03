Stem! maar op welke partij?

Nieuws — 13.03.17

Redactie

Zwevend? Lichte aarzelingen? Mogelijk kunnen de analyses die Kunsten ’92, Hard//hoofd en Dutch Green Building Council maakten van de verkiezingsprogramma’s over respectievelijk de kunsten en cultuur, en duurzaam bouwen, helpen om woensdag 15 maart een weloverwogen keuze te maken, en niet te vallen voor de mij-kan-je-echt-vertrouwen-ik ben-er-voor-jou-glimlach van lijsttrekker X of Y.

Kunsten ’92 (1) analyseerde begin 2017 de concept verkiezingsprogramma’s van alle partijen aan de hand van drie vragen. Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen? Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s?

Op de website van Kunsten ’92 is een overzicht te vinden van alle verkiezingsprogramma’s, een samenvatting van de cultuurparagrafen uit de verschillende concept verkiezingsprogramma’s, en een tabel voor wie het overzichtelijk op een rijtje wil hebben.

Edo Dijksterhuis (redacteur Kunten ’92) schreef het artikel ‘Hoe pakken de verkiezingsprogramma’s uit voor kunst & cultuur?‘

De Culturele Stemwijzer is gemaakt door freelance journalist en theatermaker Alexander Nieuwenhuis en gepubliceerd op Hard//hoofd (2). Nieuwenhuis las de verkiezingsprogramma’s en belde met de woordvoerders van de politieke partijen. Het resulteerde in twee artikelen.

Hoe stem je voor de kunsten? De Culturele Stemwijzer I. Een overzicht van de standpunten over kunst en cultuur van D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD, PvdA en CDA

Hoe stem je voor de kunsten? De Culturele Stemwijzer II. Een overzicht van de standpunten over kunst en cultuur van 50PLUS, FvD, SGP, ChristenUnie, DENK, Piratenpartij en Partij voor de Dieren.

Dutch Green Building Council (3) stelde zich de vraag: Op welke wijze staat duurzaamheid in de gebouwde omgeving op de politieke agenda? Ze vergeleken de verkiezingsprogramma’s en zetten hun bevinden in een schema, de Stemwijzer Duurzaam Bouwen. Heel diep gaat het niet, het blijft bij oneliners, maar mogelijk is het een aanleiding om bepaalde verkiezingsprogramma’s te herlezen.