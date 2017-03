Terugkeekweek Urban TV Guide

Urban TV — 01.03.17

Wies Sanders

De serie de Muur (VARA) is in zijn geheel en ook in hapklare fragmenten terug te zien. De eerste serie dateert uit 2014, maar omdat er zoveel muren in de wereld worden gebouwd, is deze tweede serie een triest maar zeer boeiend vervolg. Het vertelt over muren in Cuba, Botswana, Detroit, Hongarije, Calais, Oekraïne en Ceuta. Met veel interviews en achtergrondinformatie controle en muren is het de moeite waard om de serie te bekijken.

Jonathan Meades is de heerlijk idiote architectuurhistoricus uit Engeland. Zijn reportage ‘Ben Building’ over Mussolini’s architectuur is een vervolg op Jerry building (nazi’s) en Joe building (Stalin). De verbluffende afleveringen met zijn typische commentaar staan grotendeels online.

De Barak van Bartel Vlaamser dan dit kun je het niet krijgen. Op Discovery heb je Amerikaanse huttenbouwers, maar de een is nog afschuwelijker dan de ander. Nee, neem dan de Vlaamse barakken (ook Discovery, dat wel), dat is andere koek. Zijn hun woningen af en toe al zo bizar, hun barakken (een enkele is in Nederland) zijn surrealistisch en betoverend. De afleveringen zijn niet terug te zien, maar de site geeft wel steeds een minuut filmpje.

Onzichtbaar Nederland is zeker een must om te herbekijken. In de serie Nederland van Boven is dit de meest informatieve en verrassende serie.