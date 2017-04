Life Coasting Village – Archiprix 2016

Nieuws — 05.04.17

Renske Aben

Met meer dan twintig badplaatsen op amper 67 km kust, onderscheidt België zich met de meest dichtbevolkte kust langs de Noordzee. Door het afnemende toerisme veranderen deze plaatsen van functie. Hoe verander je een badplaats in een toekomstbestendige woonplaats met als uitgangspunten de behoeften van de veelal gepensioneerde bewoners aan de kust?

In de badplaats Blankenberge is er een duidelijke scheiding zichtbaar tussen gepensioneerden die in vakantieappartementen op de Zeedijk wonen en de jonge gezinnen die meer het binnenland zijn ingetrokken. Vaak is dit een mismatch omdat de appartementen niet toekomstbestendig zijn voor ouderen. De scheiding tussen gebieden waar de gepensioneerden wonen en de gebieden met voornamelijk jonge gezinnen zorgt er voor dat er gated communities kunnen ontstaan. Dit is echter niet bevorderlijk voor de sociale cohesie in de badplaats. De manier van leven na pensionering is namelijk veranderd in een nieuwe fase van het actieve leven. Gepensioneerden willen juist actief blijven in een vitale, sociale omgeving en van tijd tot tijd worden verwend.