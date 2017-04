Op TV: Boer zoekt voedselflat

Urban TV — 22.04.17

Wies Sanders

Om over 20 jaar voldoende voedsel te produceren voor de – naar schatting – negen miljard mensen, wordt er geëxperimenteerd met vertical farming, rooftop gardening en zelfs landbouw op zee. Voedsel wordt inefficiënt over de hele wereld versleept om steden te voeden en om mensen die leven op plekken waar geen voedsel verbouwd kan worden van eten te voorzien. Tweederde van al het beschikbare zoete water wordt nu ingezet voor de productie van voedsel. En tweederde van alle watervervuiling wordt veroorzaakt door het gebruik van pesticiden. Om de hoeveelheid foodmiles, de afstand die voedsel aflegt tussen plaats van productie en consumptie, terug te dringen en verspilling tegen te gaan zijn verticale landbouwbedrijven wereldwijd in opkomst.

Het Amerikaanse bedrijf Aerofarms is op dit moment de grootste vertical farm ter wereld. In een voormalige staalfabriek, van buiten rauw industrieel en van binnen hightech, produceert het bedrijf sla en groente voor zo’n 25.000 mensen in de buurt. Aerofarms is op meerdere locaties wereldwijd dit soort vertical farms op aan het zetten. Altijd in de stad op maximaal 1,5 kilometer verwijderd van een grote supermarkt of distributiecentrum.

