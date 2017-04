Urban TV — 11.04.17

Terugkeekweek maart

Wies Sanders

Wat je niet gemist had mogen hebben de afgelopen 2 weken omdat je in de zon zat. Maar toch echt nog wel moet bekijken of beluisteren.

Proefschrift van Cody Hochstenbach: aandacht daarvoor in de uitzending van Nooit Meer Slapen.

Radiouitzendingen Nooit Meer Slapen

Radiomakers zijn aan een come back bezig, en (bijna) niets is fijner dan lekker lui op de bank met de koptelefoon op een zwoele podcast luisteren. Nooit meer slapen is mijn favoriet, fijne radiomakers met toponderwerpen en goede interviews. Drie ontwerpers waren er op de radio bij Nooit Meer Slapen. Je kunt ze hier opnieuw beluisteren: Klik hier voor: Hella Jongerius, die de Sikkens Prize voor kleurgebruik ontving en wordt geïnterviewd.

Klik hier voor: Ben van Berkel, architect met werk over heel de wereld.

Klik hier voor: Emily Miltenburg / Cody Hochstenbach over sociale mobiliteit in gentrificationprocessen.

Groene Dromen in Tropicana (VPRO Tegenlicht)

Tegenlicht: Groene Dromen Tegenlicht veroorzaakte heel wat opwinding met deze uitzending ‘Afval is Voedsel’ (en een mager deel 2 een half jaar daarna).

Maar om Cradle to Cradle te ontwerpen, produceren en hergebruiken is sneller bedacht dan gedaan. Daarom werd Groene dromen gemaakt; een update met werkelijk gerealiseerde projecten in Nederland, onder leiding van investeerder Gunter Pauli. Met daarin een hoofdrol voor Blue City in Rotterdam.

De denker van Rodin voor het DIA museum.