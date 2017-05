Arnhem en de kunst van het onderhoud : Project Blauwe Golven van Peter Struycken

Opinie — 26.05.17

Ton Verstegen

Kunst in de openbare ruimte was voorheen hét geneesmiddel tegen alle ruimtelijke kwalen. De Blauwe Golven van Peter Struycken in Arnhem dreigen nu te worden verdrongen door het nieuwste ruimtelijk geneesmiddel: groen.

In de jaren zeventig werden in Arnhem twee grote omgevingskunstwerken gerealiseerd: de blauwwitte golven van Peter Struycken onder de Nelson Mandelabrug (1972-1979) en het beeldende kunst project Kroonse Wal in de nieuwbouwwijk De Laar Oost in Arnhem Zuid (1977-1982) onder supervisie van Berend Hendriks, later bijgestaan door Joost Baljeu. Struycken en Hendriks gelden als de grondleggers van wat later de Arnhemse School ging heten. Struycken wilde met een grootse en poëtische ingreep tegenwicht bieden tegen de brute aanleg van de Nelson Mandela brug met zijn slierten van op- en afritten in het centrum van de stad. Aan de Kroonse Wal moest een kunstcorridor eenheid brengen in een nieuwbouwwijk met ‘truttige’ architectuur en stedenbouw uit de jaren zeventig. In beide gevallen worstelt Arnhem sindsdien met het beheer en behoud van deze prestigeprojecten. De metalen kadewand langs het water van de Kroonse Wal is er nog, maar de bruggetjes van Joost Baljeu zijn verdwenen en de kunstwerken staan er verloren bij. Dit project heeft mede vanwege de afgelegen plek misschien nog toekomst als artistieke ruïne. Bij de blauwwitte golven ligt dat anders. Hier wordt vanwege voorgenomen veranderingen in het gebied gediscussieerd over de integriteit van een omgevingskunstwerk.

Blauwe golven

Het project is het bekendste en grootste omgevingskunstwerk in Nederland uit die periode. Ofschoon Struycken toen al op de computer experimenteerde met wetmatige ordeningen van kleur en vorm, is dit werk nog analoog ontworpen. Maar het principe is niet anders: op basis van eenvoudige regels kan eindeloos worden gevarieerd met vorm- en kleurpatronen die tot visuele verrijking moeten leiden in gebouwde omgevingen. In Arnhem werd met het thema golven een versplinterd gebied visueel tot eenheid gebracht. Samen met de loodrecht op de golven aangebrachte blauwe en witte banen zou dit in de beweging steeds wisselende indrukken geven. Dat gold voor de automobilist maar ook voor de passant lopend of fietsend over de Oude Kraan die onder de brugportalen steeds wisselende fragmenten en verschuivingen kon ervaren. Het kunstwerk moest de voor de binnenstad verwoestende ingreep van brug en afritten alsnog verteerbaar maken.

De sensatie en euforie die het kunstwerk direct teweegbracht, tot ver buiten Arnhem, ging ter plaatse echter altijd vergezeld van onmin: over (ontbrekend) groen en onderhoud, over wel of niet parkeren op (een deel van) de golven. Om tegenstanders van het werk die liever een ‘voortuin’ van park Sonsbeek hadden gezien, tegemoet te komen, moest Struycken samenwerken met landschapsarchitect Bob van der Vliet. De door Van der Vliet ontworpen geometrische heggen aan de randen en een fontein middenin werden in gezamenlijk overleg ingepast. Maar dat Struycken auteur bleef blijkt uit het feit dat een ander voorstel van Van der Vliet, het planten van bomen op de golven door hem werd afgewezen.

Wat het parkeren betreft voerde de gemeente een zwalkend beleid. De eerste tien jaar kon het wel, toen niet meer omdat een nieuwe parkeergarage moest worden gevuld, en vanaf 2010 weer wel maar nu betaald en binnen parkeervakken, aangegeven met afzichtelijk oranje lijnen. Vrij parkeren was echter deel van de ontwerpopdracht zoals uit een e-mail van Struycken blijkt: “Golfhoogte en helling zijn in overleg met de Dienst Verkeer van de gemeente Arnhem bepaald. Ook het gratis parkeren zonder extra belijning voor vakken is in overleg beslist.” Dit vrije parkeren paste ook binnen Struyckens opzet van het geheel. Niet het verbinden van rivier en stad zoals wel werd gesteld, was zijn oogmerk. Ook niet om de Rijn zichtbaar of voelbaar te maken tot in de stad. Zijn bedoeling was eerder een “regulering van de bescheiden chaos” die hij hier aantrof met “hopen zand en puin” en een parkeercultuur van “parkeren-waar-je-parkeren-kunt.”