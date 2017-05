Heerlen, al bouwend sloopte de stad zichzelf

Feature — 01.05.17

Hans Jungerius

Heerlen is een progressieve stad. De geest van Vooruitgang – die elders geen schim van zichzelf meer is – waart onverminderd over de Limburgse heuvels. Krimp en leegstand weerhouden de stad er niet van optimistisch voort te bouwen aan een zonnige toekomst die toch een keer aan zou moeten breken.

Drie dagen lang wandel ik door de voormalige mijnstad. Steeds regelmatiger hoor ik het hoge en ijle stemgeluid van de kleurloze DDR leider Erich Honecker. Ik zie hem zo voor me; in een vreemd lichtblauw zomerpak en – in een vergeefse poging tot heldhaftigheid- met gebalde vuist roepend: “Vorwärts immer, rückwärts nimmer!!” waarna een anderhalf uur durende, staande ovatie van de Volkskammer volgt. Zijn immer op de horizon, op de toekomst gerichte blik zouden hem en zijn regime uiteindelijk fataal worden.

Mijn bezoek aan Heerlen maakt onderdeel uit van een onderzoek getiteld ‘Terugblik op de Vooruitgang’. Met ondersteuning van het Mondriaan Fonds reis ik als een éénentwintigste-eeuwse ontdekkingsreiziger langs plekken en gebieden die het resultaat zijn van de ‘planningseuforie’. De ruimtelijke ingrepen die vooral in de jaren zestig Nederlandse steden en landschappen rigoureus van aanzien hebben doen veranderen. De achterliggende vraag waarmee ik op pad ga: wat is er eigenlijk, nauwelijks een halve eeuw later, van de destijds moderne en optimistische ideeën en idealen terecht is gekomen?

In het streekarchief blader ik door mappen met krantenartikelen. Het zijn knipsels over het Centrum Plan. Boven een artikel uit 1951 staat ’Heerlen, plannenstad’. Ik zie luchtfoto’s van het centrum waarop op enorme open vlaktes honderden auto’s staan geparkeerd. Nu is dat anders. De auto’s staan binnen. Nog nooit heb ik zo’n hoge dichtheid aan parkeergarages gezien als in Heerlen. De open vlaktes zijn tegenwoordig bebouwd maar lang niet altijd met de gebouwen die ik op talloze schetsen en foto’s van maquettes voorbij zie komen. Systematisch ga ik door de chronologisch geordende mappen en voor mijn ogen ontvouwt zich een versneld afgespeelde film; plannen en schetsen, sloop, nieuwbouw, problemen, nieuwe plannen en schetsen, sloop, nieuwbouw, enzovoorts. De stad als stedenbouwkundige perpetuum mobile.