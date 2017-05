Marcy Houses – Archiprix 2017

Nieuws — 11.05.17

Hans Maarten Wikkerink maakte een plan voor de verdichting en diversificatie van het sociale woningbouwproject Marcy Houses in de wijk Bedford-Stuyvesant in Brooklyn, New York City.

Een van de meeste typische demografische kenmerken van New York City is het karakter van enclaves. Hoewel meer algemene data een diverse, dynamische smeltkroes laten zien, is New York op de kleine schaal relatief gesegregeerd. Het lijkt allemaal prima te werken in de meeste buurten en wijken. Helaas geldt dit niet voor de allerarmste groep New Yorkers. Sinds de jaren ’30 zijn zij gehuisvest in grootschalige woningbouwcomplexen die in de volksmond ‘projects’ zijn gaan heten. De Marcy Houses is daarvan een representatief voorbeeld.

Meer dan 400.000 mensen leven in deze gesubsidieerde woningbouw, verdeeld over 334 complexen. De meerderheid van deze buurtjes zijn gebaseerd op een stedenbouwkundig stempelplan van torens in het groen. Ze ademen Modernisme en een ‘top-down’ stedenbouwkundige ontwerpfilosofie. Het feit dat er 200.000 mensen op de wachtlijst staan voor een woning in de ‘projects’ toont aan dat er nog steeds een grote behoefte bestaat aan sociale huisvesting. Naast dat er 1,5 keer meer sociale woningen nodig zijn, moeten ze ook anders gefinancierd worden dan voorheen. De federale subsidies staan sterk onder druk.

De Marcy Houses liggen in de buurt Bedford-Stuyvesant in het hart van stadsdeel Brooklyn, midden in een prachtig gedeelte van de stad, omringd door buurten en wijken waar een vrolijke middenklasse haar identiteit aan ontleent. Echter, de Marcy Houses zelf hebben een problematische reputatie. Mijn plan voegt 25% extra markt conforme appartementen en commerciële ruimten toe aan het complex. De daarmee gepaard gaande verdichting en diversificatie is zowel vanwege een sociaaleconomisch perspectief wenselijk, het is bovendien een manier om sociale huisvesting betaalbaar te houden. De Marcy Houses zouden net zo trots moeten zijn als de stad waarin ze liggen: een pronkstuk van veerkracht, historische rijkdom en diversiteit.

naam

Hans Maarten Wikkerink

website

e-mailadres

opleiding / studierichting

Academie van Bouwkunst Amsterdam

2013

Laurens Jan ten Kate, Marcel van der Lubbe, Gus Tielens

na een flinke break in 2016

2013

wanneer klaar met afstuderen

na een flinke break in 2016

favoriete ontwerper

Het wisselt van dag tot dag en op sommige dagen is de lijst eindeloos. Ik blijf kijken naar Aalto, Louis Kahn, en Louis Sullivan. Ben ook groot liefhebben van de Amsterdamse School. De cleverness van Koolhaas misschien? Het optimisme van wederopbouwers als Maaskant? Niemands volledige oeuvre vind ik geweldig, iedereen heeft missers en de meest inspirerende architectuur vindt ik de 98% gebouwde voorraad van wie niemand meer weet wie het ontworpen heeft.

favoriete project

Gisteren was dat heel even het Chanin Building in New York. Ik ben een tijdje heel erg onder de indruk geweest van de Tugelablokken in Amsterdam Oost. OMA’s Milstein hall…

wat doe je nu

Ik heb m’n eigen studio, ‘Sparc’ in Brooklyn, NY. Een groot deel van ons werk bestaat uit wederopbouw voor de door orkaan Sandy vernielde buurten. We doen een aantal renovatieprojecten in Nederland en daarnaast werken we aan prijsvragen zowel in de VS als in Nederland.

wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken

Meer en meer autonomie in mijn ontwerppraktijk en ik hoop boeiende samenwerkingen aan te gaan met

gelijkgestemde ontwerpers. Uiteindelijk zou ik graag aan het soort opgaven werken zoals mijn afstudeerwerk.