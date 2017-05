Urban TV — 15.05.17

Terugkeekweek april

Wies Sanders

Met de media seizoenstop in het vooruitzicht wordt het aanstaande Urban TV aanbod er niet beter op. Houd daarom de moed erin met deze ‘best of’ van de voorbije weken en nog wat radio de komende week.

Woonhuis van Barrie Marshall

Architecture from down under Avrotros Close Up blijft trouw architectuurdocumentaires uitzenden, waarvoor hulde. Het zijn degelijke documentaires, maar deze maand werd ik toch aangenaam verrast door de documentaire ‘The Diplomat, The Artist and The Suit’ over het Australische architectenbureau Bill Corker, Barrie Marshall en John Denton. In opzet een traditionele documentaire: mooie beelden, dramatische muziek en talking heads, maar hoe verfrissend is het dat de film begint met de blooper van het bureau (Melbourne City Square). Het zet de toon, want de drie mannen zijn sympathiek en in staat zichzelf te relativeren. En ja, ze zijn echt architect, onder andere van het Australisch paviljoen in Venetië en het Stonehenge Visitors Center (zie foto). Hun prachtige werk overspant enkele decennia en laat dus ook een dwarsdoorsnede van de architectuurstromingen zien. Klik hier om online te kijken, enjoy!

Check out de Tegenlicht-aflevering ‘boer zoekt voedselflat’. Met de gevleugelde uitspraak “een grote stad is slechts drie warme maaltijden verwijderd van de anarchie” kijk ik met een zwaar gemoed naar mijn verpieterende AH-moestuintjes. Zo’n hoopvolle Tegenlicht-uitzending dat we in de toekomst met ‘vertical farming’ bovenop de AH een boerderij hebben waar rechtstreeks die producten vandaan komen, kan er bij mij dan wel in. In de Meet Up die volgde in Pakhuis de Zwijger (ook online, zie hierboven) kun je iets meer nuance vinden over de kinderschoenen van vertical farming.

Architectuur in Kunstuur Kunstuur vertoonde een documentaire over de plannen van Mecanoo voor de Martin Luther King Library in Washington. Gemaakt door het eigen bureau, dus verwacht geen overmatig kritische houding op het werk. Van enige maanden terug alweer – deze was me even ontglipt – is een prima reportage op Kunstuur over Villa dall’Ava van Rem Koolhaas.

Rendering van MLK library in Washington (Mecanoo)