Vizier op Vinex

Feature — 17.05.17

JaapJan Berg

Een aantal weken terug vond een presentatie en rondleiding plaats in Vinex-wijk Leidsche Rijn die qua toonzetting, enthousiasme en trots een hoog déjà vu gehalte had maar ook ruimte bood voor nieuwe perspectieven en gedachten over de toekomst van Vinex-wijken.

Een handje vol mensen van de pers was aanwezig bij de update van de eerste fase van het nieuw stadscentrum van Leidsche Rijn. Bij de presentatie hoorde ook een bezoek aan de bouwplaats onder leiding van de projectontwikkelaar a.s.r. Vastgoed Projecten en architect Liesbeth van der Pol.

Het Utrechtse project is geen geringe opgave getuige de ouderwets opgepoetste data, getallen en verwachtingen. Voor het compleet nieuwe centrum werden de superlatieven aan elkaar geregen: ‘in één keer 28.000 m2 winkels, 10.000 m² kantoren, 10.000 m2 horeca en commerciële/maatschappelijke dienstverlening en 762 koop- en huurappartementen. Bovenop een parkeergarage met bijna 2000 plekken en een 200-meter lange expeditie tunnel die ondergrondse bevoorrading van het winkelgebied mogelijk maakt.’ Om daar aan toe te voegen: ‘Moeilijk voor te stellen? Kom maar kijken!’ Het is na de zeer recente impasse bij bouwend Nederland inderdaad verbazingwekkend hoe snel men terug is bij business as usual. Een voorbeeld van de vrij acute stroomversnelling die ook in andere (vooral stedelijke) locaties in het land sterk zichtbaar is.

Het centrumplan van Leidsche Rijn is zo een van de symbolen van de hernieuwde opleving van de bouw na de inmiddels tot geschiedenis verklaarde bouwcrisis. Een opleving die in dit specifieke geval bijna doet vergeten dat nog maar twee jaar geleden (februari 2015) de ‘grootse’ krant van Nederland meldde dat de bouw van het nieuw winkelcentrum Leidsche Rijn op een ongekend fiasco dreigde uit te lopen. Belangrijkste pijnpunt was de desinteresse van veel grote winkelketens om zich te willen vestigen in het nieuwe centrum van deze grote Vinex-wijk. Gerede twijfels over de grenzen van onze winkellust, versterkt door het stormenderhand opkomend online winkelen, sloegen de zekerheid onder de wenselijkheid van een nieuw winkelhart vrijwel volledig weg. Toenmalig vastgoed- en investeringsbedrijf Corio, inmiddels acterend onder de naam Klepierre Management, noemde het perspectief met gevoel voor dramatiek ‘een retailramp die zijn gelijke niet kent’. Corio/Klepierre koos vervolgens eieren voor z’n geld en stapte uit het project. A.s.r. vastgoed projecten en Vesteda project development gingen verder, maar pasten de plannen ingrijpend aan. In de praktijk betekende dat vooral inkrimpen. De oorspronkelijke geplande 38.000 m2 winkelruimte werd teruggebracht tot 28.000 m2 door het (voorlopig) cancelen van het buurtwinkelcentrum (6000 m2) en het ‘verkleuren’ van eerder gepand winkeloppervlak (4000 m2) in sportfaciliteiten en gezondheidscentra. Gehoopt resultaat: een minder eenzijdig winkelgebied met een rijkere mix aan functies.