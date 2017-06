CAO-akkoord (2017-2019) voor de architectenbureaus

Nieuws — 12.06.17

Redactie

Het volledige cao-onderhandelaarsakkoord staat online evenals de nieuwe salaristabellen . Per 1 juli geldt een stijging van 0,75% over het gemiddelde loon, dat is +23 Euro bij een 40-urige werkweek. Per 1 januari 2018 is de loonstijging 1%, per salaris. Stichting Fonds Architectenbureaus werkt nu aan de aanpassing van de volledige cao-tekst.

Op de bovengenoemde website is alvast een toelichting te vinden over de afspraken rondom de beroepservaringsperiode, inclusief het afschaffen van het minimumloon, en de afspraken over de contractduur voor studenten aan de Academies van Bouwkunst.