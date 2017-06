Design & Build: from landscape to roofscape – winnaar Archiprix 2017

Nieuws — 17.06.17

Ellen Rouwendal, Laura Strähle

De ambitie is om door middel van kleinschalige interventies positieve ontwikkelingen in gang te zetten in arme gebieden. Het ontwerp bestaat uit een daklandschap van paviljoens met een multifunctioneel publiek gebruik in de landelijke gebieden rondom het Victoriameer. Daarbij worden duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van materiaalgebruik toegepast en er wordt gereageerd op het klimaat. Bovendien sluit het project aan op de lokale sociaaleconomische problemen. Door het toepassen van de innovatieve zelfdragende dakstructuur, waarbij bamboe als bouwmateriaal wordt toegepast, ontstaat een paviljoen met een flexibele structuur. Afhankelijk van de context kan het op vele manieren aangepast, geclusterd en gekopieerd worden.

Een Design & Build Studio verbindt architectuurtheorie met praktijkervaring door het ontwikkelde ontwerp daadwerkelijk te realiseren op een bepaalde locatie. Deze praktijkervaring is een buitengewone kans voor studenten om zelf deel te zijn van het bouwproject en na te denken over de uitvoering. Het gaat een stap verder dan het theoretische niveau. Op deze manier wordt architectuur door studenten ingezet als middel om veranderingen te creëren en kennis te delen. Het eerste project is gebouwd in Okana, een klein dorpje in West Kenia. Het fungeert als dorpshuis dat een bibliotheek, ICT faciliteiten en een naaiatelier huisvest.

Naast het ontwerpen van het community center maken aspecten zoals het opstellen van de kostenraming, de bouwplanning, een handboek, fondsenwerving en het leidinggeven op de bouwplaats deel uit van de uitdaging om te ontdekken wat de potentie is van een Design & Build aanpak op academisch niveau. De bouw van het project vond meteen na het afstuderen plaats. In vier maanden tijd is samen met lokale arbeiders en een internationale groep van vrijwilligers het ontwerp omgezet is een reëel gebouw: Pavilions for Okana.

naam

Ellen Rouwendal

e-mail

Laura Katharina Straehle

e-mail

website

opleiding / studierichting

Technische Universiteit Delft / Faculteit Bouwkunde

mentoren

Nelson Mota, Thijs Asselbergs, Marcel Bilow

wanneer begonnen met afstuderen

februari 2015

wanneer klaar met afstuderen

januari 2016

favoriete ontwerper Ellen

Herzog & de Meuron

favoriete ontwerpers Laura

Peter Zumthor, Max Dudler, David Chipperfield

favoriete projecten Ellen

Tate Modern van Hertzog & De Meuron in Londen en het Indian Institute of Management van Louis Kahn in Ahmedabad.

favoriete project Laura

Kolumba art museum van Zumthor in Keulen.

wat doe je nu

Ellen: Ik werk bij Barcode Architects in Rotterdam, waar ik in een internationaal team aan interessante projecten werk. Naast mijn baan zijn Laura en ik bezig met een vervolg van het Kenia project,

dat we eind 2017 gaan bouwen.

Laura: Architect bij Powerhouse Company

wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken

Ellen: In de toekomst wil ik relevante projecten blijven opzetten die een positieve bijdrage leven aan de context en gebruiker, en architectuur ontwerpen in samenwerking met inspirerende bureaus op zowel nationaal als internationaal niveau.

Laura: I hope that architects design more and more in a mindful way being aware of their powerful impact on built society.

Website Pavilions for Okana