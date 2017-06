Hommage au Borinage – eervolle vermelding Archiprix 2017

Nieuws — 22.06.17

Giel Sengers

In 1878 kwam Vincent van Gogh op jonge leeftijd aan in de Borinage als predikant. Hij verloor er zichzelf maar begon hier aan zijn oeuvre als kunstenaar. In een brief aan zijn broer Theo omschrijft Vincent het uitzicht vanuit zijn kamer waarin de mijn Marcasse zich in het weerlicht voordoet als Noach’s Ark. Vincent’s leven in de Borinage en de fascinatie voor de louterende werking van dit gebied van mentale desolaatheid vormt de inspiratie voor mij als ontwerper.

Over de Waalse steenkoolbekkens liggen 1100 enorme bergen ontginningsafval verspreid over het landschap. Ze worden terril genoemd, vrij vertaald ‘zieke grond’. Een lange afstandswandeling van 280km over terrilpad GR412 rijgt het Waals mijnverleden aan elkaar. De terrils zijn de enige fysieke nalatenschap van de mijnwerkers. Hun werk is immers in rook opgegaan. De terril representeert het leven uit de diepte en verbind ons met de geschiedenis.

Een deel van het terrilpad loopt over de bakermat van de industrie, de Borinage. In het hart van de streek, naast de mijn Marcasse beklimt de wandelaar de terril Saint Antoine Escouffiaux. Vanaf de top toont het uitzicht over tientallen terrils de impact van de mijnbouw op de streek. Op de top van deze terril daalt de wandelaar af de geschiedenis in.