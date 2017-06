Nieuws — 20.06.17

Leuk (klein) project: Kamers in de windsingel

Lilith Ronner van Hooijdonk

In de serie leuke (kleine) projecten uit de ArchiNed e-mail inbox: het tijdelijke paviljoen Kamers in de windsingel van Lilith Ronner van Hooijdonk.

foto Johannes van Assem

Wat?

‘Kamers in de windsingel’ is een tijdelijk paviljoen, geïnspireerd op het landschappelijk fenomeen ‘de windsingel’. De windsingel is de groene omzoming van de erven in de Noordoostpolder. Doel is om de esthetische kwaliteit van de windsingels voelbaar te maken, als tegengeluid op de vaak praktische bezwaren tegen de windsingel. Het paviljoen is zowel het vervolg van de ritmiek van de groenstructuur als een verkenning om te bouwen in en buiten de windsingel. In de windsingel zelf is een pad uitgehouwen dat afwisselend zicht op het erf en de akkers geeft.

Het paviljoen bestaat uit vijf kamers, alle met een ander ritme. Twee van de vijf kamers hebben rode daken, een herneming van de oude pannendaken van de schokbetonschuren en de golfplaat van de hedendaagse schuren. Op deze manier ontstaat een familie van gebouwtjes zoals die vaak zichtbaar is op de boerenerven.

Waar?

Het paviljoen is gebouwd op een erf in Kraggenburg in de Noordoostpolder. Kamers in de windsingel maakt onderdeel uit van het project Schurende Erfenis, dat wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Noordoostpolder. Waarom?

Tijdens deze manifestatie reageren verschillende kunstenaars op de huidige staat van de polder. Thema’s als schaalvergroting en arbeidsmigratie zijn onderwerp van discussie in de streng geplande Noordoostpolder. Lilith Ronner van Hooijdonk ontwierp een ruimtelijke installatie als ode aan de windsingel. De heldere grenzen van de groene kamers staan op het spel. Door schaalvergroting verliezen sommige erven en dus de windsingel hun functie. Of boeren kiezen ervoor om buiten de grenzen van de windsingel uit te breiden. Daarnaast moet de groene omzoming onderhouden worden, een zeer arbeidsintensieve taak. De landschappelijke rol van de windsingel blijft echter relevant, Kamers in de windsingel is daarop een reactie.

foto Johannes van Assem