TV: Bikes vs Cars

Urban TV — 12.06.17

Wies Sanders

Wat hebben we het toch goed in Nederland met al die fietspaden en andere innovatieve fietsoplossingen. Dat het niet overal zo is, toont deze heerlijke documentaire Bikes vs. Cars.

Bikes vs. Cars is een activistische film, mogelijk gemaakt door een actieve crowdfunding campagne. Regisseur Fredrik Gertten maakte eerder Bananas! over de bananenindustrie. Dit keer reist hij over de wereld naar idiote wegtoestanden en fiets-activisten die zelf hun lot proberen te verbeteren. Een documentaire die voor de gemiddelde Nederlandse stadsmens geen nieuwe inzichten verschaft, maar toch leuk om te zien hoe het andere steden vergaat met hun pogingen de auto te temmen of te verbannen.

Woensdag 14 juni om 21.25 uur op NPO Cultura

en ook vrijdag 16 juni om 17.30 uur op NPO Cultura.