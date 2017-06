Urban TV — 26.06.17

Urban TV Terugkeekweek juni

Wies Sanders

Wat je deze maand op TV miste omdat je op het terras zat, maar nu gelukkig toch nog kunt zien.

Badderen op een dak in Tokio

Daklandschappen Dat een dak meer potentie heeft dan het stallen van installaties, is bij veel mensen al wel bekend. In de ARTE-serie Auf der Dächern der Stadt zie je hoe verschillende steden hun eigen dakgewoonten hebben: Parijs, Tokio, Barcelona, Buenos Aires en New York. De afleveringen zijn nog tot half juli hier online te bekijken.

Abandoned Engineering (Kinzua viaduct)

Abandoned Engineering Het zal nu toch al minstens 25 jaar bestaan: urban exploring, maar genoeg kunnen we er nooit van krijgen. Discovery pakt in deze serie uit met wat leuke verlaten ingenieurshoogstandjes van een Russische ondergrondse vliegbasis, het meer bekende eiland Hashima en badplaats Prora, maar ook het half vernietigde Kinzua viaduct. Goed gedaan is ook de achtergrondinformatie over de projecten. Klik op de links om enkele online te bekijken (voor zolang het duurt).

The world’s most extraordinary homes Misschien een ietwat over de top titel (en dito presentatie overigens) maar desondanks wel de moeite waard. Architect Piers Taylor bezoekt onder andere Villa Vals van Bjarne Mastenbroek (aflevering ‘Underground’) en woningen aan kusten (zie foto), in het bos en op de berg. Deze week iedere avond te zien om 20.00 uur op BBC TWO.