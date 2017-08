Kraken: een historische beweging of actuele tactiek?

Recensie — 12.07.17

René Boer

“Kraken is vooral een tool die misschien in het verleden vaker ingezet werd, maar morgen weer opnieuw kan dienen als een breekijzer in een ruimtelijk conflict.” René Boer las The Autonomous City. A History of Urban Squatting van Alexander Vasudevan.

Bij gebrek aan alternatieven een ruimte betrekken die niet jouw eigendom is, is van alle tijden. Wanneer alle opties om aan woonruimte te komen onmogelijk of onbetaalbaar blijken, zijn mensen snel geneigd om de irrationele co-existentie van woningnood en leegstand eigenhandig te beslechten. Het toe-eigenen van leegstaand vastgoed zonder toestemming van de eigenaar (‘kraken’ in goed Nederlands) leidt echter regelmatig tot verzet door de bezitters van dat vastgoed. Ook autoriteiten worden doorgaans wat ongemakkelijk bij deze directe ondermijning van de onaantastbaarheid van het eigendomsrecht.

In de wereldgeschiedenis is het wederrechtelijk in gebruik nemen van zowel land als vastgoed dan ook vaak hardhandig de kop in gedrukt. Aangezien deze historische ‘krakers’ vaak niet diegenen waren die tevens aan geschiedschrijving deden, is er eigenlijk weinig bekend over vroege vormen van kraken. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam hier verandering in. Zeker toen vanaf de jaren 70 de verloedering van de Westerse binnensteden verder doorzette en een mondige, naoorlogse generatie op zoek gingen naar een eigen huis, werd kraken op veel plekken een coherente beweging die zichzelf ook als zodanig afficheerde, en documenteerde. Deze kraakbewegingen ontwikkelden in korte tijd een duidelijke politieke identiteit met een dito kijk op de stad. In reactie op de rigiditeit van de modernistische, top-down georganiseerde wederopbouw, en in een later stadium op de suburbane uitleglocaties, bloeide onder krakers ideeën over het eigenhandig maar gezamenlijk organiseren, vormgeven, delen, vrijer en speelser maken van de stedelijke ruimte.

In zijn boek The Autonomous City. A History of Urban Squatting neemt van Alexander Vasudevan, associate professor Geography and the Environment aan de universiteit van Oxford, de lezer mee naar verschillende grote steden in West-Europa en Noord-Amerika. Aan de hand van beschrijvingen van case studies laat Vasudevan zien hoe in elke stad op uiteenlopende manieren de kiemen werden gelegd voor wat in veel gevallen sterke kraakbewegingen zouden worden. Zo wordt het voorstel voor het Witte Huizenplan van de Provo’s als een vroege aanzet voor het Amsterdamse kraken genoemd, terwijl in Kopenhagen een publicatie in het alternatieve nieuwsblad Hovedbladet als beginpunt wordt gezien. In dit artikel worden mensen uitgenodigd om een ‘verboden stad’ nabij het centrum te komen verkennen, omdat hier “het raamwerk voor een alternatieve stad al aanwezig is, dat door gezamenlijke experimenten verder opgebouwd zal kunnen worden.” Deze ‘verboden stad’ waren in werkelijkheid militaire barakken die inderdaad in de jaren daarna snel uitgroeiden tot de vrijplaats Christiania.

Uit de publicatie blijkt hoe in de loop van de jaren 70 en 80, toen de leegloop en verloedering van binnensteden op veel plekken een hoogtepunt bereikten, in praktisch alle grote, Westerse steden kraakbewegingen ontstonden, en hoe die in de jaren 90, met de aarzelende terugkeer van de middenklasse naar de stad en de opkomst van de neoliberale stadsontwikkeling, vaak kleiner werden door het gebrek aan kraakbare ruimte en toenemende repressie.

Opvallend is dat de meer recente geschiedenis van het kraken, op een aantal onsamenhangende referenties na, in The Autonomous City grotendeels achterwege wordt gelaten, terwijl juist recente gebeurtenissen een bijzonder nieuw vervolg aan de ontwikkeling van het kraken hebben gegeven. Zo zien we bijvoorbeeld dat in de laatste jaren grote groepen vluchtelingen voor wie op veel plekken in Europa de huisvesting niet toereikend is, met behulp van lokale kraakbewegingen zichzelf van onderdak voorzien. Met name in Zuid-Europese landen neemt dit serieuze vormen aan, maar ook in Amsterdam zijn de laatste vijf jaar tientallen grote kantoorpanden door samenwerkende groepen vluchtelingen gekraakt.

De meeste casussen die in The Autonomous City beschreven worden zullen niet bij het brede publiek bekend zijn. De kraakgeschiedenis is doorgaans niet het eerste wat men te horen krijgt over een buitenlandse stad, onder andere omdat in het beeld dat een stad van zichzelf neerzet sociale onrust en strijd vaak vakkundig worden weggepoetst. Enkele van de beschreven plekken zijn overigens wel redelijk bekend, zoals bijvoorbeeld de eerdergenoemde vrijhaven Christiania in Kopenhagen.

De verhalen spreken veelal tot de verbeelding, zoals die over de krakende queer-gemeenschap in het Londen van de jaren 70. Hier kraakten leden van het South London Gay Liberation Front (SLGLF) in 1974 een rij woningen in de wijk Brixton, bouwden een woongemeenschap op, en boden ruimte aan een alternatieve stedelijke infrastructuur; naast een gaybar waren er ook twee vrouwencentra, een anarchistische nieuwsdienst, en een voedselcoöperatie.

Ook bijzonder is de strijd van Operation Move-In die al de in de vroege jaren 60 vocht tegen woningnood en leegstand in de Upper West Side van New York. Deze groep, die voornamelijk geleid werd door Puerto Ricaanse vrouwen, kraakte op grote schaal appartementen voor armlastige families die in ongeschikte of onveilige woningen verbleven, of door de stedelijke vernieuwing gedwongen werden de wijk te verlaten. Vele van de families kregen uiteindelijk huurcontracten en konden blijven.

Het zijn stuk voor stuk bijzondere inkijkjes in rebelse stadsgeschiedenissen die de lezer tevens doen beseffen hoe vrij de stadslucht destijds geweest moet zijn. De case studies laten zien hoe krachtig de impact van goed georganiseerde, bottom-up interventies in de stedelijke omgeving kan zijn. Daarnaast worden de case studies ook contextueel ingebed in de sociale, politieke en ruimtelijke ontwikkelingen van de betreffende stad.

Zo lezen we over Milaan dat kraken op wijkniveau direct verbonden was met buurtgroepen die huurstakingen organiseerden of collectief de hoge energierekeningen omlaag probeerden te brengen. In Oost-Berlijn blijkt de lokale kraakbeweging een bloeiperiode te hebben doorgemaakt in het politieke vacuüm dat ontstond rond het einde van de DDR. Het Schwarzwohnen werd een begrip dat ook na de hereniging bleef inspireren.