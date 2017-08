Serie op TV: Capital

Urban TV — 03.07.17

Wies Sanders

Driedelige dramaserie over de vastgoed zeepbel in Londen. Bewoners van een doodgewone straat krijgen een ansichtkaart op de mat met ‘we want what you have’.

Pepys Road is een normale straat in Londen. De huizenprijzen zijn flink gestegen en daarmee het vermogen van de inwoners. Hun dagelijkse beslommeringen veranderen er echter niet veel door. In de straat wonen en werken mensen met verschillende socio-economische achtergrond. Plotseling staat het doodnormale leven van de bewoners van Pepys Road op zijn kop, als iedereen een ansichtkaart in de bus krijgt met de tekst ‘We want what you have!’.

De een rekent zich al rijk terwijl de ander angstig wordt. De serie is een bewerking van de gelijknamige roman van John Lanchester. Zowel de serie als het boek werden in Engeland hoog gewaardeerd als een realistisch verhaal over de Londense samenleving waar mensen denken relatief zelfstandig en gescheiden van elkaar te leven, maar in werkelijkheid nauw verbonden met elkaar te zijn.

Capital won in 2016 de Emmy Award voor beste miniserie.

Maandag 3 juli 22.55 uur op NPO2