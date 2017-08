Tourist Go Home!

Urban TV — 11.07.17

Wies Sanders

Ter voorbereiding van je vakantie even een fijne boodschap op TV: Go Home!

Het toerisme in Europese steden groeit de pan uit. Gestimuleerd door de goedkope vliegtickets, een groei van cruises en slimme stadsmarketing worden steden als Venetië, Barcelona en Dubrovnik platgelopen door toeristen. 30 miljoen in Venetië, bijna 10 in Barcelona en 1,7 in Dubrovnik. Steden worstelen om de massa’s mensen aan te kunnen die problemen veroorzaken in wegopstoppingen, bergen afval, schrijnend hoge huren en lege gemeentekassen. De massatoerist vernietigt precies dat waarvoor ze komt: culturele diversiteit en kosmopolitisch leven.

In deze ZDF documentaire worden drie steden getoond die hun authenticiteit en unieke sfeer hebben omgebouwd tot een lucratief businessmodel dat uiteindelijk zowel de toerist als de bewoner beschadigt. De winnaars zijn internationale investeerders die in een specifiek soort toerisme investeren: dat deel dat winst oplevert voor slechts een happy few en de verliezen verdeelt onder de rest. Bewoners hebben er schoon genoeg van en protestbewegingen ontstaan in alle drie de steden. In de documentaire komen burgemeesters, toerisme experts, politieke activisten, bewoners en slachtoffers aan bod. Venetië en consorten zijn aan het einde van hun latijn, zijn ze nog te redden?

Kijk dinsdag 11 juli om 20.10 uur op CANVAS Ter Zake