Recensie — 18.07.17

Uit liefde voor de postkaart

Ive Stevenheydens

De Brusselse uitgeverij Plaizier, gespecialiseerd in ansichtkaartjes, kalenders, prenten en – in mindere mate – boeken, blaast dit jaar veertig kaarsjes uit. Een middelgrote tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten/Bozar overziet hun overdadige productie, met hoogst bijzondere aandacht voor Brussel. ‘Brussel is een Plaizier’ biedt een verblijdende, weemoedige en vooral verrijkende duik in wat de stad was en is.

De Brouckèreplein, Brussel – foto ©Cas Oorthuys/Nederlands Fotomuseum Rotterdam

“C’était au temps où Bruxelles rêvait / C’était au temps du cinéma muet / C’était au temps où Bruxelles chantait / C’était au temps où Bruxelles bruxellait,” zong Jacques Brel in 1962 in ‘Bruxelles’.

“Brussels? It’s like living in a hell hole!”: Trump in januari 2016.

Vandaag prijkt bovenaan in de statige, monumentale Hortahal van Bozar in grote, sierlijk krullende letters Bruxelles est un Plaizier/ Brussel is een Plaizier. In 1977 richtte het echtpaar Wijnand en Mieke Plaizier hun eigen uitgeverijtje op. Uit liefde voor de ansichtkaart (in België zeggen ze postkaart, en verder in de tekst zal ik ze ook zo benoemen) en de kalender. Uit liefde voor de fotografie, de ets en de tekening. Uit liefde voor humor en kunst. Uit liefde voor de kleine dingen van alledag. Uit liefde voor de mensheid. Uit liefde voor Brussel.

Net als hun eigen interesses en passies, variëren de onderwerpen, beelden en stijlen die ze op hun verschillende media reproduceren sterk: van iconische figuren (Tati, Laurel & Hardy, Elvis, Toots Tielemans & Chet Baker), over animatie en tekeningen tot geëngageerde humor en nog veel meer. Brussel – haar architectuur, dagelijks leven in de straat, geschiedenis en ontwikkeling – krijgt echter steeds een voorname plaats in hun realisaties toebedeelt. Van 1977 tot vandaag produceerde het echtpaar een reeks haast ontelbare postkaartjes, kalenders, posters, prenten, boeken en andere uitgaves. Al dit fraais verkochten ze ook tot 2013 in het gelijknamige winkeltje Plaizier, een aangenaam, haast schattig etablissement volgestouwd met deze ‘papieren indrukken’, gelegen op een steenworp van de Brusselse Grote Markt. In deze vergevorderde digitale tijden blijft de uitgever dapper doorgaan en vinden de postkaarten en dies meer nog, steeds verspreiding via tal van winkels. In België, maar ook elders (ik stootte vorig jaar nog in Tokio op een hele reeks!). Plaizier is dus sinds lang een begrip in het Brusselse en in België, maar reikt tot ver daarbuiten. En zo zal het wellicht – en hopelijk! – nog wel een tijdje blijven.

Expo 58, Brussel – foto ©Sergysels Dietens

De aandacht van Wijnand en Mieke Plaizier voor Brussel, haar verleden, heden en mogelijke posities naar de toekomst toe, resulteerde in veertig jaar tijd in een losse – want op afzonderlijke A6-kartonnetjes gedrukte – kroniek van de Belgische hoofdstad en het leven van de man in de straat. Eentje die ontstond dankzij hun scherpe oog, eigenzinnig gevoel voor onderwerp, fotografie en kadrering alsook dankzij hun precieze en toegenegen vormgeving plus productie. In feite vormde het ‘archief’ van Plaizier zich door de jaren heen op een soortgelijke manier zoals een curator afgewogen zijn selectie (hoort te) maken. Hoog tijd dus voor een tentoonstelling! “Deze opnames van een uiteenlopende reeks fotografen tonen elk op hun manier hoe de stad vroeger en vandaag gepercipieerd wordt, hoe ze ingrijpende wijzigingen onderging en hoe deze in beeld werden gebracht”, lezen we in de inleidende tekst van ‘Brussel is een Plaizier’. In het tentoonstelingsparcours komt/komen dan ook uitgebreid de stedelijke transformatie(s) van Brussel in beeld, gespreid over een periode van meer dan honderd jaar.

De tentoonstelling die over een handvol belendende kamers op de bovenverdieping van de Hortahal verspreid is, valt in twee delen uit elkaar, althans volgens de perstekst. Een eerste belooft een “stadswandeling doorheen Brussel”. Een tweede focust op thema’s eigen aan de stad: Expo ’58, Art Nouveau, de fascinatie voor de Grote Markt. In feite lopen de twee delen vlot door elkaar. Ook in de perstekst: “Deze beelden hebben immers meer dan een louter documentaire waarde, ze kanaliseren het collectieve geheugen, ze vormen getuigen van de manier waarop erg veel mensen zich Brussel herinneren en de stad ook koesteren.” ‘Brussel is een Plaizier’ vervult me als – nu goed vijftien jaar ingeweken en wonende, voordien vaak bezoekende – Brusselaar met tal van emoties. Tijdens het tentoonstellingsbezoek spelen blijdschap, weemoed, verbazing en soms ergernis haasje over. Ik verblijd me met de bekende beelden, hetzij soms gefotografeerd vanuit onverwachte invalshoeken: details van het Hortamuseum in de Kasteleinswijk; de door mij al te vaak gefrequenteerde cafés Cirio, Au Soleil, Bar du Matin, Le Roi des Belges, l’Archiduc, Greenwich of Falstaff; Marcel Broodthaers die in 1974 een kameel in het PSK loodst (Paleis voor Schone Kunsten, de toenmalige naam van Bozar); de talrijke beelden van het Atomium en Expo ’58; de vrolijke airhostessen van Sabena in de wulpse en voortvarende jaren 1950 en ‘60.

Maison du Roi City Museum, Brussel – ©Plaizier