ArchiNed Unplugged 01 met Wim Wenders, Sebastião Salgado en Dirk Sijmons

Zoals je na het lezen van David Eggers’ The Circle nooit meer onbevangen iets kan liken of posten op Facebook, je na het beluisteren van Beethovens ‘Ode an die Freude’ blijft geloven in de goedheid van mensen, en je na het zien van Nikolaus Geyrhalters ‘Our Daily Bread’ weet dat alle moestuintjes ter wereld het voedselprobleem echt niet gaan oplossen, zo zal ArchiNed Unplugged je wereldbeeld misschien niet doen kantelen, maar wel een beetje opschudden.

‘Salt of the Earth’ van Wim Wenders en Juliano Ribeiro Salgado (2014) is de eerste film in de ArchiNed Unplugged-reeks. Een reeks waarin films worden vertoond over grote en urgente ruimtelijke kwesties: verandering van het klimaat, schaarste van grondstoffen, de impact van technologische ontwikkelingen, de implicaties van zelforganisatie, en de ethiek van de ruimte. De films zijn de persoonlijke keuze van bezielde vakgenoten die de film inleiden, ze worden vertoond op een locatie die recht doet aan het onderwerp.

‘Salt of the Earth’ is de keuzefilm van landschapsarchitect Dirk Sijmons. Het is een biopic over de Braziliaanse fotograaf Sebastião Salgado. Salgado is opgeleid en werkzaam als econoom. Op een dag koopt zijn vrouw, die architect is, een fotocamera voor haar werk; het leven van Salgado en zijn gezin zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. De indrukwekkende foto’s die Salgado maakte, zijn inmiddels onderdeel geworden van het collectieve geheugen. Indringend in zwart-wit tonen ze waartoe mensen in staat zijn. ‘Salt of the Earth’ is adembenemend mooi gefilmd door Wim Wenders en Salgado’s zoon Juliano. Het verhaal is bijna ongeloofwaardig, maar hé het is een documentaire, dus waar gebeurd. ‘Salt of the Earth’ zal je wereldbeeld meer dan een beetje doen opschudden.

ArchiNed Unplugged 01

datum: donderdag 28 september 2017

inloop 19.00, start programma 19.30

locatie: ergens tussen Delft en Rotterdam, goed bereikbaar met de fiets en de auto

film: Salt of the Earth, Wim Wenders en Juliano Ribeiro Salgado (2014)

spreker: Dirk Sijmons

taal film: Frans / Portugees, Engels ondertiteld

kosten: € 15,- (incl. 1 consumptie)

