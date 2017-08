Leuk (klein) project: Florarium des Alps

Feature — 01.08.17

Atelier Ari

Wat

Flora: “Alle planten uit een bepaalde streek of periode”

-arium: “plek waar dingen worden gehouden”

Het Florarium des Alps is een paviljoen dat de natuurlijke elementen uit de Franse Alpen verzamelt en organiseert. In een glas-in-lood-achtig venster worden bloemen, planten, bladeren, grassen en mossen tentoongesteld als een poëtische collage van het kleurrijke Alpen landschap.

Tijdens een twee weken lange Artist in Residence hebben we verschillende elementen uit de natuur verzameld, gedroogd en geconserveerd door middel van een hittepers. Vervolgens is tussen plexiglas platen een compositie van deze elementen gecreëerd, waardoor een kleurrijk en gevarieerd beeld is ontstaan.

De kegelvormige paviljoen bestaat uit een smalle entree aan één zijde, waarbij het volume taps toeloopt tot een groot venster. Het venster is dusdanig gesitueerd dat het zonlicht naar binnen laat en er een bijzonder schaduweffect ontstaat op de lichte wanden. De geometrische indeling van het venster vormt een sterk contrast met het grillige berglandschap en de organische vormen van de bloemen en planten.