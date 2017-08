Maniërisme en de verwatering van een begrip

Recensie — 28.08.17

Jurjen Zeinstra

In het onlangs verscheen De gestiek van de architectuur stelt de auteur Frans Sturkenboom dat wij op dit moment maniëristisch momentum beleven. Door de verscheidenheid aan voorbeelden dreigt maniërisme een containerbegrip te worden en dat is jammer.

Wat is maniërisme en hoe verhoudt dit begrip zich tot de architectuur? Kunsthistorici zullen bij het beantwoorden van deze vragen in eerste instantie verwijzen naar een stijlperiode die zich bevindt tussen de renaissance van de 15e eeuw en de barok van de 17e eeuw. Maniëristische kunstenaars (en daar vallen ook architecten onder) veroorloofden zich vrijheden met de strikte regels van de klassieken zonder dat dit al leidde tot de vloeiende dynamiek van de voldragen barok. Maniërisme is in deze optiek een soort hybride ‘tussenstijl’ die zowel met late renaissance als met vroege barok aangeduid kan worden. Het hybride karakter van deze stijl brengt een architectuur voort die niet zozeer behaagt vanwege haar harmonische schoonheid, maar die juist een lichte mate van ontregeling laat zien, waarbij welbewust gespeeld wordt met de bestaande conventies. Dit is misschien het best te herkennen in de twee bekendste iconen van de maniëristische architectuur uit de 16e eeuw: de vestibule van de Biblioteca Laurenziana in Florence van Michelangelo en de gevels van het Palazzo del Te in Mantua van Giulio Romano.

Dit maniërisme werd pas in de twintiger jaren van de vorige eeuw voor het eerst als een serieus te nemen bouwstijl beschreven door Nikolaus Pevsner en Erwin Panofsky. Het is opvallend en niet toevallig, zoals de Gentse hoogleraar Dirk de Meyer heeft aangetoond, hoe de ‘ontdekking’ van het maniërisme samenvalt met de opkomst van de modernistische architectuur. Rudolf Wittkower beschrijft in de dertiger jaren de maniëristische architect als iemand die zich welbewust wil ontworstelen aan het keurslijf van de door normering en regels verstarde renaissance-architectuur. De parallel met de modernistische avant-gardist die zich verzet tegen de Beaux Arts–architect die slaafs de regels blijft volgen, ligt voor de hand.

Colin Rowe, als leerling van Wittkower, heeft na de Tweede Wereldoorlog deze verbinding tussen maniërisme en modernisme heel expliciet verwoord en daarmee ook bijgedragen aan een tweede betekenis van de term, die verder gaat dan de omschrijving van een 16e-eeuwse stijlperiode. Daarbij staat maniërisme vooral voor een ontwerphouding waarbij gelaagdheid, dubbelzinnigheid en ook een zekere mate van bewuste gekunsteldheid centraal staan. Het is deze ontwerphouding waar het in eerste instantie in het boek De gestiek van de architectuur om lijkt te draaien. De ondertitel Een leerboek hedendaags maniërisme geeft een indruk van de grote en prijzenswaardige ambitie van de schrijver, tevens docent aan ArtEZ, en tegelijkertijd ook van zijn liefde voor paradox en taal.

Het boek bevat een groot aantal gedetailleerde architectuurbeschrijvingen die op een fraaie en persoonlijke wijze observatie en bespiegeling vermengen. Deze beschrijvingen, een beetje verstopt in de negen hoofdstukken, omvatten naast de evidente voorbeelden als de eerder genoemde Biblioteca Laurenziana en het Palazzo del Te, een bonte verscheidenheid aan architectonische ontwerpen die op het eerste gezicht misschien niet onmiddellijk het stempel ‘maniëristisch’ zouden krijgen. Het gaat daarbij om onder meer Peter Zumthors Kolumba-museum, Adolphe Appia’s decor-tekeningen, Neutelings Riedijks cultuurcentrum Rozet, Louis Kahns Esherick House en Carlo Scarpa’s Brion begraafplaats . In de diversiteit van de voorbeelden en het onbekommerd heen en weer springen door de geschiedenis en geografie doet het boek soms denken aan Robert Venturi’s Complexity and Contradiction, niet toevallig ook een boek dat opgevat kan worden als één groot pleidooi voor manierisme in de moderne architectuur. Maar de auteur bewaart welbewust een zekere afstand tot dit meer dan vijftig jaar oude boek, waarschijnlijk vanwege de architectuur van Venturi, Rauch en Scott-Brown, die, zo wordt bijna terloops opgemerkt, door ’een omarming van de gevel als een glad semiotisch oppervlak (..) de essentie van het manierisme heeft doen missen’. Het is een korte opmerking halverwege het boek, die helaas niet verder uitgewerkt wordt. Dat is jammer, want Complexity and Contradiction is veel meer dan een pleidooi voor een semiotische benadering van de architectuur en het zou interessant zijn om te vernemen waar precies Venturi de essentie van het maniërisme is kwijtgeraakt.