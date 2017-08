Op TV: Lucien Hervé, fotograaf ondanks zichzelf

Urban TV — 26.08.17

Wies Sanders

Wat Julius Shulman was voor de West Coast modernisten in Amerika, was Lucien Hervé voor Le Corbusier. “Je hebt de ziel van een architect” zei Le Corbusier, toen hij de 650 foto’s zag die Lucien Hervé op één dag had gemaakt van zijn Cité Radieuse in Marseille. Hervé wordt vervolgens de vaste fotograaf van Le Corbusier en na diens dood ook voor andere wereldberoemde architecten. De film is een mooi portret van de fotograaf, van Parijs en de tijdgeest, geschetst aan de hand van oud beeldmateriaal en verteld door zijn weduwe. De favoriete film van AFFR2013.

Te zien op zondag 27 augustus om 23.40 uur op Canvas.