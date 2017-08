Nieuws — 21.08.17

Leuk (klein) project: Atelier van groeiende ambitie

Open Kaart

In de serie leuke (kleine) projecten uit de ArchiNed e-mail inbox: een schilderatelier tussen de muren van een schuurtje door Open Kaart.

foto Rufus de Vries

Wat

Een onooglijk rommelschuurtje groeide door tot een licht atelier met zolder en zo werd een lang gekoesterde wens van een schilderatelier in de eigen achtertuin werkelijkheid. Er is voor gekozen om drie van de vier muren van het schuurtje te laten staan. Binnen deze contouren is een nieuw houten volume opgetrokken. Het halfsteens metselwerk is als buitenspouwblad gehandhaafd, waardoor een expressieve relatie tussen oud en nieuw zichtbaar wordt. Waar

Het atelier is gebouwd in de achtertuin van de opdrachtgever, aan de Rijnkade in Woerden.

foto Rufus de Vries

Waarom

Na het opknappen van huis en tuin stond het eenvoudige schuurtje te wachten op een bestemming. Tegelijkertijd zocht de opdrachtgever ruimte om haar onderneming – het geven van schilderworkshops – uit te kunnen uitvoeren. Eén en één was niet meteen twee: het schuurtje was klein, niet geïsoleerd of gefundeerd, en het dak lekte. Bovendien moest de functie als opbergruimte behouden blijven. Standaard richtlijnen voor vergunningsvrij bouwen bleken niet van toepassing op deze specifieke situatie. Het rekenen met afstanden tot de achtergevel verenigde zich niet met hergebruik van het bestaande schuurtje. De gemeente stelde vervolgens conservatieve eisen aan de vorm van het bijgebouw. Het moest een traditioneel zadeldak krijgen met aan twee kanten een goot. Een eventuele dakkapel moest rondom ‘één dakpan’ afstand houden. Middels een verfijnde detaillering zijn de conservatieve vormgevingseisen van de gemeente verenigd met de wens om een elegant bouwwerkje toe te voegen aan de zee van golfplaten bijgebouwtjes. Door letterlijk voort te bouwen op het bestaande schuurtje kon binnen een beperkt budget een atelier met zolder gerealiseerd worden.

foto Rufus de Vries

Wanneer

Het atelier wordt op 1 september 2017 officieel geopend waarna het op 2 en 3 september te bezichtigen is als onderdeel van de Open Atelierroute. Bijzonderheden

De opdrachtgevers hebben intensief mee ontworpen aan het project. Veel ontwerpsessies hebben aan de keukentafel plaatsgevonden. De jongste zoon van de opdrachtgever maakte een maquette van het voorlopig ontwerp. Een zwager maakte een nieuw glas in loodraam voor het tussenschuurtje. In het ontwerp is rekening gehouden met de optie om het atelier later aan de achterzijde uit te breiden met een natte cel. Het kan dan dienst doen als tiny house voor een van de zoons of als mantelzorgwoning voor een toekomstige eigenaar.

Het project laat zien hoe met bescheiden middelen onvermoede mogelijkheden kunnen worden toegevoegd in de achtertuin.