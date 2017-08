Nieuws — 09.08.17

Met een zekere regelmaat verwijzen sprekers en schrijvers naar de tentoonstelling Prelude. Voor wie niet naar Frankfurt is geweest om deze kleine ‘wonderkamer’ met werk van een nieuwe generatie Nederlandse en Vlaamse architecten te aanschouwen, maar toch wil weten waar ‘iedereen’ het over heeft, kan nu terecht bij het M HKA in Antwerpen.

Begin van dit jaar was Maatwerk | Massarbeit in het Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt te zien. Aanleiding voor deze tentoonstelling over architectuur tussen 1980 en 2017 in Nederland en Vlaanderen was de Frankfurter Buchmesse waar Nederland en Vlaanderen gezamenlijk als gastland optraden. Andrea Prins schreef een recensie over de tentoonstelling: Prelude.